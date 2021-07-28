«После школы он думал бросить плавание»: Первый тренер омского пловца Малютина, взявшего серебро Олимпиады, вспомнил детство спортсмена

Это первая для омского спортсмена олимпийская медаль в карьере.

В командном зачете омский пловец Мартин Малютин принес сборной России серебряную медаль. Он начинал заплыв и пришел к финишу на своем отрезке вторым. В итоге именно с этим результатом команда и пришла к финишу. Для омского спортсмена это первая олимпийская медаль на этих соревнованиях. В личных зачетах Мартину пока не везло, он пришел к финишу пятым в зачете на 200 метров вольным стилем.

В плавание Мартина привели родители в 7 лет. Тогда и начался его путь к олимпийским играм. В 10 лет Мартин попал к тренеру Антону Московенко, который занимался со спортсменом три года. После этого Малютин попал к другим тренерам команды ЗТР Рощиной.

- Мартин был среднестатистическим спортсменом. Он очень любил воду, ему нравился процесс тренировок. Я тогда был начинающим тренером и старался привить детям любовь к воде. Думаю, в этом моя главная заслуга, - вспомнил о начале спортивной жизни Мартина его первый тренер.

- Когда Мартин стал показывать первые успехи? Что у него получалось лучше всего?

- Он добросовестно ходил на все занятия, никогда не опаздывал. Мне как спортсмен он нравился. Больше всего он подкупал трудолюбием. А первые успехи появились примерно в 13 лет. Мартин начал выступать на зональных чемпионатах Сибирского округа. Тогда он еще плавал на длинные дистанции, уже позже перешел на короткие по 200 и 400 метров.

- Родители поддерживали Мартина?

- Конечно, большую лепту в его успехи внесла мама. Она поддерживала сына, когда он только начинал, возила на сборы и соревнования. Когда у спортсмена еще нет контракта и финансирования, поддержка семьи очень важна. Думаю, здесь сработал треугольник «спортсмен – тренер – родитель» и получился результат.

- Кто первым заметил потенциал в Мартине?

- Первым в Мартине увидел задатки спортсмена экстра-класса один из тренеров нашей команды, Андрей Васильевич Слуднов. Он нам посоветовал присмотреться к спортсмену. Мартин тогда еще плавал на уровне 1-ого взрослого разряда. На этом этапе еще сложно сказать о спортсмене что-либо.

Перспективы для начинающего спортсмена заметили, когда он был подростком. (Мартин Малютин на фото в центре) Фото: группа ВКонтакте «ЗТР Рощиной Н.Н.»

- Были в карьере Мартина моменты, когда он хотел все бросить?

- У каждого спортсмена бывают такие периоды. У него тоже были, но вместе с семьей мы помогали ему преодолевать эти трудности. Критический момент был, когда Марин собирался выпускаться из школы, тогда было не понятно, куда пойти после.

- Сейчас как оцениваете выступление Мартина? Мог бы показать он лучший результат?

- От 18 до 24 это пик спортивной карьеры для пловцов. В этот период обычно показывают лучшие результаты и рекорды. Можно сказать, что в данный момент Мартин на пике своих возможностей. Мы рассчитывали на личный зачет 400 и 200 метров. На выступлении, я думаю, сыграла роль акклиматизация, не все так было хорошо. Наталья Николаевна Рощина очень амбициозный тренер и точно рассчитывала на успех в личных соревнованиях, но получилось, как получилось. Точно могу сказать, что Мартин очень усердно готовился к Олимпиаде.

- Вы следили за выступлением Мартина?

- Конечно, смотрел прямую трансляцию. Очень болел за Мартина. Мы работаем в одном тренерском звене, поэтому не забываем наших воспитанников, даже когда передаем их кому-то другому.

- Можно рассчитывать на высокие результаты в следующей олимпиаде?

- Прогнозы – дело неблагодарное. Думаю, сейчас он не очень удовлетворен своими результатами, он амбициозный парень, еще точно заявит о себе. Поэтому все может быть.

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