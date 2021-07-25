Виталина Бацарашкина из Омска принесла российской сборной первое золото на Олимпиаде в Токио

Виталина Бацарашкина – олимпийский чемпион! Фото: министерство спорта Омской области

Спортсменка из Омска Виталина Бацарашкина завоевала для сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Ей не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

К своим 24 годам у Виталина имеет успешную спортивную карьеру. Игры в Токио для нее станут уже вторыми. На Олимпиаде в Рио пять Бацарашкина уже становилась серебряным призером в стрельбе.

За прошедшие с того момента пять лет, спортсментка набралась мастерства и завоевывала призы на всех соревнованиях, где участвовала. Логично, что тренер и сама спортсментка рассчитывали взять золото в Японии.

Большие надежды на нее и у спортивных специалистов. Эксперты полагали, что у Бацарашкиной самые высокие шансы на победу среди омских спортсменов. Прогноз оправдался.

Добавим, что Виталина Бацарашкина увлеклась стрельбой благодаря дедушке, который брал ее в детстве на охоту. Уже тогда стало понятно, что она очень метко стреляет из ружья. После этого девочку отдали в секцию по стрельбе из пневматического пистолета. И выяснилось, что с ним она управляется еще лучше.