«Я не смотрела – боялась, нервы не выдержат!»: Мама спортсменки из Омска, завоевавшей первое золото на Играх в Токио, рассказала, как болела

Виталина Бацарашкина – олимпийский чемпион! Фото: министерство спорта Омской области

Представительница Омской области Виталина Бацарашкина завоевала первое золото в копилку российской сборной на Олимпиаде в Токио.

Ей не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась с мамой новоиспеченной олимпийской чемпионки и поздравила ее с победой дочери.

– Мы даже не смотрели вчера выступление! Живем за городом, не смогли найти канал, по которому шла прямая трансляция. Если честно, я и не хотела смотреть – просто нервы не выдержали бы от напряжения. А сразу после победы звонит тренер Виталины Наталья Ивановна Кудрина кричит: «Золото! Золото!».

– Как вы прореагировали?

– Да как – расплакалась. Сейчас вот смотрю выступление в записи, плачу от счастья!

– А дедушка Григорий Витальевич, который брал ее в детстве на охоту и благодаря которому открылся талант Виталины, что говорит?

– Счастлив, конечно. Самое забавное, что ему еще накануне начали звонить и поздравлять с победой Анастасии Галашиной. Почему-то решили, что это она его внучка.

– Вот видите, теперь все олимпийские призеры по стрельбе будут считаться его внуками!

– Точно.

– Как Виталина готовилась эти пять лет после первого серебра на Играх в Рио?

– Так, как и сказала ей тренер: порадовалась успеху, поняла, что медаль осталась в прошлом, и начала все заново. Много трудилась и особо про тот успех не вспоминала. Она, вообще, очень сдержанная. Если ее люди не знают, никогда сама не начнет рассказыввать, кто она такая. Зачем? И фото с соревнований не выкладывает. У нее даже страница в соцсети закрытая.

– Многие спортсмены берут с собой талисманы на выступления. У Виталины есть такая вещь, которая приносит удачу?

– Я ей как-то говорила: «Возьми что-нибудь с собой». Но она не суеверна. Нет, у нее нет талисмана.

– Уже успели поговорить в дочерью после победы?

– Ей сейчас не до нас: награждение, журналисты берут интервью. Я написала смс, она пока еще не ответила – нет времени, наверное. Пусть отдыхает.

– Как ей Япония?

– Она впервые в этой стране. Но ничего там сейчас не видит. Если в Рио их возили на экскурсии, они гуляли по городу, то здесь из-за пандемии приходится сидеть в олимпийской деревне. Ну и Виталина еще человек такой – немногословный. Я всю информацию от ее тренера узнаю. Надеюсь, дочь приедет домой, что-то расскажет.

– Как будет праздновать победу?

– Пока еще рано праздновать, впереди два выступления.

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