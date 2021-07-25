«Если бы Вита была мальчиком, выросла хулиганом»: Тренер Олимпийской чемпионки в Токио Бацарашкиной рассказала, как омичка шла к «золоту»

К "серебру" Игр в Рио омичка добавила "золото" в Токио! Фото: ВКонтакте

Омская спортсменка Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров принесла сборной России первое золото на Олимпиаде в Токио! Квалификационную стрельбу воспитанница тренера Натальи Кудриной закончила всего лишь с третьим результатом. Сибирячка заметно волновалась, но в финале доказала всему миру, что она лучшая. Бацарашкина установила Олимпийский рекорд по набранным баллам: 240,3!

Сайт "Комсомольская правда в Омске" дозвонилась до тренера чемпионки Натальи Кудриной. И узнала подробности выступления Виталины.

- Наталья Ивановна, всех с золотой медалью нас!

- Спасибо, спасибо большое, - не скрывала радости в это воскресное утро тренер Виталины.

- Расскажите, как это было.

- Мы очень долго шли к этому "золоту". Она и сама все прекрасно понимала, понимала, что от нее ждут это золото. Если на первой ее Олимпиаде в Рио она была еще молодым спортсменом, она хотела медаль, но вряд ли рассчитывала на нее. И тогдашний успех был неожиданным. То сейчас Виталина, конечно, понимала, какая на ней ответственность. Она первый номер команды, все ждали от нее эту награду. Перед стартом мы с Витой созвонились, чувствовалось у нее волнение. Она говорила мне: "Что-то не задалось у меня начало, Наталья Ивановна". Но потом собралась, вернулась в битву. Перед финалом я ей сказала: "Вита, это твое, просто делай, что ты умеешь. Не думай о том, что на тебя смотрят". И вот так хорошо получилось! Хотя нюансы во время финала были. Не показало ей выстрел, еще что-то. Главное ей хватило сил. Мы все счастливы и очень довольны.

- То есть Виталина сделала то, что была должна?

- Да, она оправдала всяческие надежды. И друзей, и врагов, которые ее боялись (смеется). И главное с рекордом Игр!

- Наверное, вдвойне приятно, что это еще и первая золотая медаль нашей сборной на Олимпиаде?

- Конечно! Конечно!

- Вы, получается, сейчас не в Токио и не рядом с Виталиной?

- Нет, к сожалению. Была ограничена российская делегация, не получилось поехать с ней. Но мы круглосуточно на связи с Виталиной.

- Это дополнительная для нее сложность?

- Вот именно для нее да. Она во время стрельбы обычно к тренеру не бегает и не обращается за советом. Но Вита очень любит, когда за ее спиной кто-то есть. Потому что иногда хватает просто посмотреть в глаза тренеру, чтобы понять, что нужно делать и что не так. Я ее очень хорошо знаю. Ну хоть это не помешало ей.

- Между выступлениями Бацарашкина звонила вам за советом?

- Она первая сразу же мне пишет, как только отстреляла. Буквально через минуту. Писала, что как-то не задалось поначалу. Писала, сколько настреляла. Зашла Вита в финал третьей, не было стопроцентной уверенности в победе, но она взяла это "золото".

- А после победы звонила вам?

- Нет-нет, скорее всего, сейчас ей не до этого, потому что там будет обязательный допинг-контроль, церемония награждения. Мы с ней попозже свяжемся, когда бурные эмоции улягутся.

- Что вы ей сейчас скажете после звонка?

- Скажу что это сейчас надо порадоваться, но нельзя расслабляться, надо идти дальше. Набраться наглости и заявить о себе еще. Что это уже история, но впереди новые победы. Через день у Виты выступление в следующей дисциплине, надо сосредоточиться на нем. С одной стороны, если выплеснуть эмоции, будет легче перед другим стартом, успокоится. Но главное не потерять настрой.

- А какая дисциплина ей давалось лучше? С 10 или 25 метров?

- Последнее время на пневматике ей не очень везло. Что-то не получалось. Но накануне мы договорились, что не нужно волноваться и ничего выдумывать. Что умеешь, то и делай. И это сработало?

- Мы часто общаемся со спортсменами и их тренерами, и почти всегда был момент, когда чемпион мог уйти из спорта. У Бацарашкиной такое было?

- Нет, уйти она никогда не хотела. Другое дело, что она не всегда серьезно занималась стрельбой и рассчитывала на какие-то медали. Ей просто нравилось стрелять, она вообще девочка росла такая... боевая. И, может, если бы была мальчишкой, была бы хулиганкой. Она обожала пострелять и из мишеней с дырочками рисовать что-то. Это был чисто детский интерес. Потом уже захотелось быть лучшей, когда появились первые результаты. Она боец. Она нашла то, что ей и предназначалось свыше!

- Когда стало понятно, что у девочки большое будущее?

- Я это увидела сразу. В то время до Олимпиады, конечно, было еще далеко. Но видно было, что она может. Главное было донести это до спортсменки. Когда Вита стала постарше, появился кураж.

- Какая атмосфера в Токио? Как организовано все? Говорят, там невыносимая жара и даже наша лучница потеряла сознание. Что рассказывает Бацарашкина?

- Да, говорит, что душно очень. Это влияет сильно. И так нервы напряжены. Сложнее всего стрелкам: ведь нельзя как спортсменам в других видах взбодриться, выплеснуться. Стрелки же все держат в себе, им нужно быть сосредоточенными. Но атмосфера все равно Олимпийская и даже без болельщиков.

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