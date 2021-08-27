Омичка Юлия Майя стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио

Юлия Майя – обладательница «бронзы» Паралимпиады в Токио. Фото: минпорта Омской области

Паралимпиада продолжает радовать омичей успехами земляков. Копилка российской сборной пополнилась уже несколькими «омскими» медалями. Накануне, 26 августа, «золото» в индивидуальном выступлении в категории В среди шпажистов завоевал Александр Кузюков.

Также в четверг выступала еще одна представительница Омской области – фехтовальщица Юлия Майя. Индивидуальное выступление у нее не задалось. В напряженной борьбе за третье место буквально на последних секундах победу у нее вырвала китаянка Цзин Бянь.

Зато сегодняшнее выступление в группе оказалось для Юлии удачным. Вместе с подругами по команде RPK – Викторией Бойковой, Аленой Евдокимовой и Людмилой Васильевой она завоевала «бронзу».

– Наши спортсменки уверенно прошли предварительные соревнования, но, к сожалению, в полуфинале уступили китайской команде, – сообщает пресс-служба областного минспорта. – В итоге в матче за «бронзу» наши спортсменки сошлись со сборной Гонконга. И на этот раз наши фехтовальщицы сумели доказать свое преимущество. Итоговый счет – 45:34 в пользу сборной RPK.

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