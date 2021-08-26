«Еще недавно для моих коллег фехтование на колясках было в диковинку, а сегодня болели все!»: Жена паралимпийского чемпиона Александра Кузюкова – о победе

Александр Кузюков выиграл «золото» паралимпиады в Токио. Фото: Личный архив

В четверг, 27 августа, представитель Омской области, 33-летний колясочник Александр Кузюков, выиграл золото на паралимпиаде в Токио.

В финале шпажистов в категории «В» у мужчин Александр встретился с чемпионом Паралимпийских игр в Лондоне Жоване Сильва Гиссоне из Бразилии. Соперник омичу попался очень серьезный. До сегодняшнего дня он занимал вторую строчку в мировом рейтинге, у Александра была только пятая позиция.

На старте поединка Александр завладел преимуществом и практически сразу уверенно повел в счете, а затем продолжил его увеличивать. Натиск омича, похоже, ошеломил соперника, но все же бразилец сумел навязать борьбу и попытался сократить разрыв. Александра было уже не остановить – итог 15:8 в пользу нашего чемпиона! Обладателем «бронзы» стал спортсмен из Великобритании Димитрий Котья, сообщает пресс-служба минспорта Омской области.

«КП-Омск» пообщалась с супругой чемпиона.

– Ирина, поздравляем вас с победой Александра! Родственники некоторых спортсменов рассказывают, что даже не смотрят выступления близких, так сильно за них переживают. Вы смотрите?

– Спасибо за поздравление! Я всегда смотрю, болею. Конечно, волнительно, но хочется же быть в курсе всех событий. К сожалению, соревнования не транслировались по телевизору. Но я предварительно подготовилась, нашла сайт, где велась текстовая трансляция и выкладывались результаты. Там видно, какой укол кто наноси и с кем дальше будет соревноваться – все в реальном времени. И сегодня целый день с 6 утра следила за обновлениями.

– Вы одна смотрели или с семьей?

– Родители Александра болели за него дома, а я была на работе. Мы следили за выступлениями с сослуживцами по Кадастровой палате – я занимаюсь закупками. Пришлось их вовлечь, заинтересовать, потому что многие ведь даже не знают, что существует фехтование на колясках. И тут, конечно, все удивились, что у нас есть еще и чемпион мира, Европы.

– Болели всем офисом?

– Да! Для многих фехтование на колясках, вообще, в диковинку, а тут еще чемпионом стал! Конечно, все обрадовались!

– Вы уже успели поздравить Александра?

– Мы разговаривали сразу, как только у него прошел последний поединок, который он выиграл. Он позвонил и сказал, что все – он стал чемпионом, но поверить еще не может. И как раз его пригласили на допинг-контроль, поэтому беседа была короткой. Но, насколько я понимаю по фотографиям, уже должно быть награждение. А пока сейчас он, наверное, добирается в гостиницу. Из зала до того места, где они живут, еще целый час ехать. А завтра будут уже следующие соревнования, поэтому времени на разговоры нет, надо ложиться спать.

– Какие соревнования еще предстоят?

– Сегодня были индивидуальные соревнования по шпаге, а завтра будут командные. Команда состоит из двух человек – участников группы «А» (ходячие ампутанты) и группы «В» (колясочники). Российская команда – действующие чемпионы мира. Даст Бог, завтра они продолжат успешно выступать. А послезавтра будет еще одно индивидуальное выступление – рапира. Там уже – насколько сил хватит. Потому что эти три дня получились очень насыщенными.

– А любимый вид все-таки какой у Александра?

– Шпага! Она для него более понятная, точная. Кто первый нанес удар, тот и выиграл. И в команде он выступает очень хорошо. Вообще, «В-шники» считаются в команде слабым звеном, но только не российские. Александр, наоборот – один из сильнейших спортсменов в команде.

– Была очень грустная ситуация с Олимпиадой в Рио, куда не допустили российскую паралимпийскую сборную. Как пережили это разочарование и где Александр нашел силы продолжать борьбу?

– Он тогда был на пике формы. Это стало очень тяжелым известием. Даже помню, как все случилось: мы ехали откуда-то в машине, ему позвонили и сказали, что вылет и, вообще, сборы отменяются. До сих пор вижу его лицо в тот момент. Он очень расстроился и потом долго это все переживал. Но и сейчас до последнего момента было не понятно, состоится Олимпиада или нет. Конечно, настраиваться в такой ситуации очень сложно.

– Что вы ему советовали?

– Он в силу своего характера пытается сразу наступать, атаковать и выигрывать. Но все в мире тоже ведь наблюдают за спортсменами и анализируют их выступления. Я переживала, боялась, что в стремлении выиграть он сам будет натыкаться на атаки соперника. Сегодняшнее выступление воочию не видела. Но, видимо, все сложилось, он выбрал правильную тактику.

– Что Александр рассказывает про Японию, ездил ли куда-нибудь на экскурсии?

– Саша не ходил даже на открытие Паралимпиады, чтобы сберечь силы. У него на следующей день было соревнование. Особенно он нигде не гулял. Прилетели они не так давно. Сначала их отправили на карантин, а потом пока еще даже и времени не было. После третьего дня выступлений, возможно, выпадет пара дней, чтобы познакомиться с Японией.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Добавим, завтра, 27 августа, наш спортсмен выступит в командных соревнованиях по фехтованию. Сборная RPK в составе Александра Кузюкова, Никиты Нагаева, Максима Шабурова и Артура Юсупова начнет предварительные поединки в 5.30 по омскому времени. Соперниками наших фехтовальщиков будут сборные Китая, Ирака и Италии.

Полуфиналы состоятся в 12.00. В 14.30 определятся бронзовые призеры, ну а в 15.30 станут известны имена паралимпийских чемпионов Токио.

Еще одна омская фехтовальщица Юлия Майя завоевала бронзу в категории «А» среди женщин, уступив китаянке Цзин Бянь, которая буквально на последних секундах сумела вырвать победу со счетом 6:5.

27 августа Юлия Майя вместе с подругами по команде RPK – Викторией Бойковой, Аленой Евдокимовой и Людмилой Васильевой – выступит в командном турнире. Наши спортсменки начнут предварительные соревнования в 6.30 по омскому времени. Им предстоит сражение за лидерство с командами Польши, Японии и Гонконга.

Полуфинальные поединки запланированы на 12.00. В 14.30 станут известны имена обладателей бронзовых наград, а в 15:30 мир узнает команду чемпионок Паралимпийских игр в Японии.