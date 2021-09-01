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Спорт1 сентября 2021 8:23

Спортсмен из Омска Никита Прохоров завоевал «серебро» на Паралимпиаде в Токио

Он стал призером в соревнованиях по толканию ядра
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Никита Прохоров стал призером Игр в Токио. Фото: минспорт Омской области

Никита Прохоров стал призером Игр в Токио. Фото: минспорт Омской области

Очередная победа спортсмена, представляющего Омскцю область на Играх в Токио.

Легкоатлет Никита Прохоров завоевал «серебро» в соревнованиях по толканию ядра. В категории F46 для спортсменов с полной или частичной ампутацией одной из рук.

Напомним, ранее двукратным чемпионом Игр стал еще один паралимпиец из Омска Александр Кузюков. Он завоевал награды в дисциплине фехтование на колясках.

А еще ранее, на Олимпиаде два «золота» и одно «серебро» выиграла стрелок Виталина Бацарашкина.