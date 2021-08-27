Омский шпажист Александр Кузюков завоевал второе «золото» Паралимпиады в Токио

Многократный чемпион Европы и мира Александр Кузюков завоевал сразу два «золота» на Паралимпиаде в Токио.

33-летний представитель Омской области Александр Кузюков продолжает триумфально выступать на Паралимпиаде в Токио. Днем ранее, 26 августа, он уже занял первое место в категории B в индивидуальном турнире шпажистов.

И вот сегодня, 27 августа, еще одно выступление с его любимым видом, шпагой. На этот раз Александр завоевал «золото» в составе смешанной команде, где за победу боролись участники из категорий А (ходячие спортсмены) и В (колясочники).

– Мужская сборная в составе Александра Кузюкова, Никиты Нагаева, Максима Шабурова и Артура Юсупова пробилась в финал турнира. В полуфинале наши мужчины одолели сопротивление соперников из Великобритании. Александр Кузюков выиграл два поединка из трех проведенных, – рассказали в пресс-службе областного минспорта. – В битве за «золото» нашей команде противостояла китайская сборная и в сложнейшей борьбе спортсмены RPK одержали победу, которая принесла им паралимпийское «золото». Общий счет встречи – 45:39!

Впрочем, расслабляться болельщикам Александра пока рано. В субботу ему предстоит выступить еще и в турнире по рапире (категория В).

КОГДА НАЧНУТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Предварительные старты начнутся в 6.00 по омскому времени. Затем спортсмены поборются в одной шестнадцатой финала (в 10.00), в четвертьфинале (11.00) и полуфиналах (13.30). Матч за 3-е место запланирован на 14.30, а «золотой матч» – на 16.00.

А в воскресенье, 29 августа, состоятся командные соревнования по рапире. Здесь шансы завоевать новую медаль есть у нашей Юлии Майя. Предварительные старты начнутся в 6.00. Полуфиналы намечены на 12.00, а «бронзовый» и «золотой» матчи пройдут, соответственно в 14.30 и 16.30.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Супруга Александра Кузюкова в интервью «КП-Омск» рассказала, какой трудный путь они прошли к «золоту» Токио, а также про то, как ее муж пережил неучастие российских паралимпийцев на прошлой Паралимпиаде в Рио и где нашел силы тренироваться дальше. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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