«Я 10 дней охотилась за браслетиком»: Двукратный олимпийский призер Виталина Бацарашкина рассказала о самом радостном моменте Олимпиады

После Олимпиады спортсменка планирует отдохнуть, а после снова вернется к тренировкам.

Звездой Олимпиады в Токио стала омская спортсменка Виталина Бацарашкина. Она завоевала сразу три медали в стрельбе из пистолета, одна из них серебряная в групповых соревнованиях, а две другие золотые и получены в личных зачетах. Виталина только накануне вернулась в Омск. В аэропорт встретить ее приехали не только родственники и друзья, но и фанаты, которых после триумфального выступления на Олимпиаде значительно прибавилось. Сегодня Виталина пообщалась с прессой и рассказала, как проходили соревнования и с какими трудностями пришлось справляться

О первых мыслях после победы

- Времени на раздумья не было. Все очень быстро. Нужно было мгновенно переодеться, параллельно поздравляют все спортсмены и тренеры, потом нужно расписаться на листе уведомления о допинге, потом тесты. Когда добираешься до телефона, там уже огромное количество сообщений, не знаешь, кому первому отвечать.

О соревнования без тренера

- Связь всегда есть. Созвонились, поговорили, на отвлеченные темы поболтали, вот уже и расслабляешься. Я жила в стресс пять дней. Он начался перед первым стартом и закончился только после последнего. Для меня ничего после Олимпиады не изменилось.

О надеждах на победу

- Надежды были именно на командные упражнения. Здесь мы не были уверены в себе, но знали, что можем побороться за медаль. А вот успех на личных стартах стал неожиданностью. В командных соревнованиях Артем сыграл большую роль. Он буквально вытащил нас в матче на борьбу за золото. У меня было довольно много выстрелов на 9,9 баллов. Почти десятка, но многое решают сотые баллов. Именно результаты Артема Черноусова (прим. редакции: с Артемом Черноусовым Виталина выступала в командных соревнованиях по стрельбе) позволили бороться за золото.

О технических ошибках на Олимпиаде

- Во всех стартах были моменты, когда была неправильно подана команда. На первом старте был случай, когда многие сделали выстрелы и опустили пистолеты, я еще не успела выстрелить, но услышала команду «стоп», хотя время для стрельбы на табло оставалось. Я подозвала судью и сказала, что что-то не так. Они долго обсуждали, но дали дополнительные 50 секунд сделать выстрел. На третьем финале дают команду «занять позиции». Ты можешь взять в руки пистолет, прицеливаться, а в это время ведущий что-то объясняет для зрителей. Вот пока шло объяснение, мы слышим команду «заряжай» и не можем понять, что делать. Обычно после этой команды мы должны успеть за минуту зарядить два магазина, после этого по команде «приготовиться» за 15 секунд на выставление магазинов в пистолет и изготовку. Я и другие спортсменки все же обратились к судье, чтобы понять, что произошло. Оказалось, первая команда была ошибкой.

Самый счастливый момент вне соревнований

- Смешно, наверное, но невероятнейшая радость была после второго старта, когда в столовой я нашла спортсменку из Кении, которая со мной обменялась браслетиками. Нам выдают значки, для обмена с другими спортсменами, а у кенийцев были еще и браслетики. Я до этого 10 дней охотилась за этими браслетиками, но всегда их не оказывалось, а на десятый день сразу после последнего старта повезло.

Теперь в планах Виталины отдыхать и проводить время с семьей. На это у спортсменки есть полгода. После нужно будет приступать к тренировкам. Первые серьезные соревнования для омского стрелка начнутся уже в январе.

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