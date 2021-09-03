Легкоатлет из Омской области Александр Работницкий завоевал «серебро» на Паралимпиаде в Токио

Александр Работницкий уступил лишь спортсмену из Великобритании. Фото: минспорт Омской области

Спортсмены из Омской области продолжают успешно выступать на Паралимпиаде в Токио. Напомним, ранее два «золота» завоевал шпажист Александр Кузюков. Его почин поддержала фехтовальщица Юлия Майя, которая вместе с подругами по команде RPK, стала обладательницей бронзовых медалей на Играх.

Фото: минспорт Омской области

Юлия Майя. Фото: минспорт Омской области

1 сентября еще одно «серебро» – в толкании ядра – досталось Никите Прохорову. Он сумел отправить снаряд на 16,75 метра.

Фото: минспорт Омской области

Следом еще одну аналогичную награду в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием среди женщин выиграла Елизавета Сидоренко.

Фото: минспорт Омской области

И вот еще одна серебряная медаль Паралимпиады. Ее завоевал Александр Работницкий, участвовавший в забеге на 1 500 метров.

Также триумфально ранее в Токио выступили и омские олимпийцы. Стрелок Виталина Бацарашкина стала двукратной чемпионкой, а пловец Мартин Малютин стал вторым в эстафете 4 по 200 вольным стилем.

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