«Мы помирились»: Омичка добилась освобождения из СИЗО мужа, который бил своих детей об пол

Жена добилась, чтобы Эдуарда Юнусова выпустили на свободу. Фото: Анна МИКУЛА

45-летнего Эдуарда Юнусова, жестоко истязавшего своего сына, выпустили на свободу. Как ни удивительно, этого добивалась мать мальчика.

Напомним, обо этой совершенно дикой истории стало известно в конце января. Жена Юнусова Алена записала на видео, как ее пьяный муж хватает их маленького сына, поднимает на высоту своего роста и с силой кидает об пол. При этом раздается глухой звук – ребенок с размаху ударяется головой и начинает рыдать. Это приводит «папу» в еще большую ярость, он требует чтобы «воспитуемый» замолчал.

Эта запись попала к родственнице этой семьи. Она пришла в ужас от увиденного и выложила ролик в соцсети. Видео вызвало шквал негатива у людей. Нашлись даже «следователи» из народа, которые «вычислили» виновника. Но вскоре оказалось, что травлю устроили ни в чем не повинному человеку, у которого просто совпали имя и фамилия с фигурантом этой истории.

ЧП получило большую огласку на всю страну. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело об истязании ребенка. Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, который, кстати, сейчас находится с официальным визитом в Омске, взял расследование на личный контроль.

Отца-садиста на время следственных действий взяли под стражу. Его жена даже переехала жить из их семейного коттеджа к своей маме – хотела избежать слишком пристального внимания к случившемуся. Под вопросом было и возбуждение уголовного дела в отношении нее. Но многодетной матери – кроме пострадавшего сына у нее есть еще старшая дочь от первого брака и 9-месячный ребенок – этого удалось избежать.

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Эдуарда Юнусова лишили родительских прав на его двоих детей. Решение о заключении мужчины в изолятор было принято неспроста – следователи опасались, что он начнет угрожать своим близким и давить на них, чтобы они изменили показания. Тогда Алены Юнусова утверждала, что муж начал пить после потери работы. Находясь в нетрезвом состоянии, он периодически избивал ее и детей. В тот момент, когда женщина снимала на видео, как супруг истязает их маленького сына, другого – на тот момент трехмесячного младенца – женщина держала на руках. Так она объясняла, почему не бросилась на помощь своего перепуганному ребенку.

А теперь к неожиданному. Вопреки всякой логике, спустя несколько месяцев Алена начала писать жалобы на... следствие. Сейчас она утверждает, что вся история чуть ли не сфабрикована. Женщина вместе с адвокатом добилась изменения меры пресечения для Эдуарда. Кроме следствия во всем случившемся женщина обвиняет и журналистов, которые опубликовали ролик с истязаниями.

– Да, мы помирились с мужем. Это не ваше дело, почему так произошло, – заявила в разговоре с «Комсомолкой» Алена Юнусова. – СМИ все перевернули и оклеветали его!

– То есть, видео мы инсценировали? Истязаний не было? Расскажите нам правду тогда, как вы ее видите.

– Зачем? А не собираюсь оправдывать ваши действия. До свидания!

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», по решению Центрального райсуда Юнусова выпустили из СИЗО даже не под домашний арест – он находится лишь под подпиской о невыезде. То есть, сейчас ему ничто не мешает вернуться домой и жить с сыном, которого он чуть не убил.

Тем временем представители прокуратуры и следственного комитета обжалуют это решение, добиваясь, чтобы садиста вернули в изолятор. Дело передано в Омский областной суд. Первое заседание, где его будут рассматривать по существу, должно было состояться на днях. Однако из-за всех этих тяжб его перенесли на август.

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