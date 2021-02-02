«Мама добрая, а папа злой»: Об омиче, бросавшем на пол сына и дочь, высказались его дети

Эдуард Ю. уверял силовиков, что первый раз поднял руку на них. Но в суде выяснилось, что это не так.

В эти минуты в суде избирается мера пресечения для омича, который истязал своих детей. На видео попал момент, как Эдуард Ю. поднимает сына и дочку на высоту своего роста и бросает их на пол. Ролик возмутил пользователей соцсетей. На мужчину завели уголовное дело. Опека планирует лишить его родительских прав.

На допросе омич уверял: впервые поднял руку на детей. Но в суде выяснилось, что это неправда. Ужасы в семье начались после того, как ее глава осенью потерял работу. Он избивал своих детей. Держал в страхе жену. Она до сих пор напугана.

В суде зачитали и рассказ самих детей о случившемся. Вот, что они сказали полицейским:

- Мама добрая, а папа злой. Он нас бьет, - рассказала девочка.

Как выяснилось, отец изощренно наказывал детей. У него были свои способы.

- Когда мы балуемся, нас ставят в угол. Ставят нас на кулаки. Папа заставляет стоять на кулаках лёжа и бьет ремнем, - рассказали полицейским дети.