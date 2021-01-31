Бросал на пол и пинал: в Омске ищут семью, где отец издевается над малолетними детьми

Мужчина жестоко пинал мальчика в лицо и бросал на пол. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях неравнодушная омичка попросила распространить видео, на котором запечатлели действительно шокирующими кадры. С маленькими детьми жестоко обращался их собственный отец. На кадрах, которые опубликовала женщина видно, как отец поднимает маленьких детей и с высоты своего роста бросает лицом в пол. Малыши даже не пытаются сопротивляться, видимо не первый раз испытывая на себе тяжесть отцовского характера.

Оказалось, что видео сняла мать детей. Судя по всему в семье есть еще один совсем маленький ребенок. Во время записи слышен его плач на руках у матери. Что стало причиной злости отца не известно, но он был очень не доволен тем, что дети, упав на пол почти с двухметровой высоты, начали плакать.

- Чего вы лежите тут, орете на весь дом? - спрашивал садист у маленьких брата и сестры. Мальчика жестокий родитель еще и пнул ногой по лицу.

Мать детей робко пыталась остановить мужа, но у нее ничего не вышло. Мужчина приказал ей уйти. В соцсетях видео опубликовала женщина к которой оно попало случайно. Екатерина Ярова рассказала, что женщина на видео боится даже пойти написать заявление, потому что переживает не только за себя, но и за жизнь своих детей. Мужчина постоянно проявляет агрессию по отношению к домашним. Где именно они живут, автор поста тоже не знает. Публикация видео в интернете вызвала резонанс и на историю уже обратили внимание в полиции и следственном комитете. Следователи уже начали проверку.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следователями СУ СКР по Омской области совместно с сотрудниками полиции проводится проверка по видео, размещенному в социальной сети, о жестоком обращении с двумя несовершеннолетними. Личность мужчины уже установлена. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, опрошены очевидцы, дана правовая оценка действиям мужчины, применившего насилие к малолетним детям, и решен вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.