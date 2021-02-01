«Я плохой»: Омич, бросавший детей об пол, признал вину, а жена защищает его

Отец ребятишек во всем признался - на него завели уголовное дело. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Жуткие кадры о том, что творится в одной из омских семей, облетели соцсети. На ролике, размещенном в интернете, мужчина истязает двоих маленьких детей. Сначала он берет в руки 6-летнего мальчика и со всего маху роняет его на пол. То же самое он проделывает с малышкой. Она еще младше - на вид ей не больше трех лет. Дети истошно плачут, а женский голос за кадром робко пытается остановить садиста.

- Эдик, ну ты чего? - испуганно говорит женщина.

Личность изверга полицейским удалось установить довольно быстро. Им оказался Эдуард Э. Он уже признал вину. Но объяснить, почему так обращался со своими детьми внятно не смог.

- Я плохой человек, - сказал он в какой-то момент одному из полицейских.

У задержанного есть свой небольшой бизнес, связанный с автозапчастями и обработкой. Семья, где все случилось, довольно обеспеченная. Жили они в своем коттедже в Советском округе. Однако что творилось за высоким забором, никто не знал. Соседи Эдуарда отзываются о нем только положительного. Дети никогда не жаловались на отца.

В семье воспитывается трое детей: двое маленьких и старшая дочка жены от первого брака. Супруга откровенно побаивалась Эдуарда. Она даже в отделе полиции пыталась выгораживать его и уверяла следователей: такое зверство со стороны мужа было впервые. Женщина гораздо младше мужа, поэтому Эдуард для нее всегда был авторитетом, и она всегда во всем его поддерживала.

Вот, что супруга изверга написала в соцсетях несколько лет назад:

- И даже если весь мир будет против него...и если все скажут, что он не прав...я всё равно подойду, возьму его за руку и встану рядом. И не потому, что он плохой или хороший...а потому, что - он часть моей души...а от себя я отказаться не могу.

Сейчас на отца детей завели уголовное дело по факту жесткого обращения с детьми. Он задержан и в ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения. Ребятишки находятся в больнице с ссадинами и ушибами. Тяжелых травм им чудом удалось избежать.

Известно, что семья на учете как неблагополучная не находилась. Сейчас мать детей очень боится, что их могут забрать у нее. Опека ситуацию пока не комментирует.