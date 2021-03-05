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Омича, кидавшего своих маленьких детей об пол, лишили родительских прав

Кроме того, мужчине еще предстоит уголовное преследование
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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От общения со СМИ Эдуард отказался.

От общения со СМИ Эдуард отказался.

Фото: Анна МИКУЛА

45-летнего омича Эдуарда Юнусова лишили родительских прав на его двоих детей. Напомним, мужчина «прославился» далеко за пределами Омска после того, как видео, снятое его женой, попало в соцсети. На нем пьяный мужчина занимается «воспитанием»: поднимает малышей на высоту своего роста и кидает об пол. После этого еще и запрещает детям плакать от боли.

Эта история вызвала большой резонанс. Нашлись даже диванные «следователи», которые определили в соцсетях, как им казалось, именно садиста и устроили травлю жене этого человека. Как вскоре выяснилось: эти люди не имели никакого отношения к истории в ролике.

Реального истязателя к тому моменту уже арестовали и заключили в СИЗО. Следственный комитет по Омской области возбудил в отношении него уголовное дело. Кроме того, сторона обвинения пришла к выводу, что детям просто небезопасно находиться рядом с таким человеком, и она поставила вопрос о лишении Юнусова родительских прав.

– По результатам рассмотрения гражданского дела участвующим в заседании суда прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 годов рождения.

Уточняется, что Юнусова лишили родительских прав в отношении мальчика, которого он бросал на пол, а также младшего ребенка. Для старшей девочки, которая также была на видео, он не является родным отцом

Добавим, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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