Омича, кидавшего своих маленьких детей об пол, лишили родительских прав

От общения со СМИ Эдуард отказался. Фото: Анна МИКУЛА

45-летнего омича Эдуарда Юнусова лишили родительских прав на его двоих детей. Напомним, мужчина «прославился» далеко за пределами Омска после того, как видео, снятое его женой, попало в соцсети. На нем пьяный мужчина занимается «воспитанием»: поднимает малышей на высоту своего роста и кидает об пол. После этого еще и запрещает детям плакать от боли.

Эта история вызвала большой резонанс. Нашлись даже диванные «следователи», которые определили в соцсетях, как им казалось, именно садиста и устроили травлю жене этого человека. Как вскоре выяснилось: эти люди не имели никакого отношения к истории в ролике.

Реального истязателя к тому моменту уже арестовали и заключили в СИЗО. Следственный комитет по Омской области возбудил в отношении него уголовное дело. Кроме того, сторона обвинения пришла к выводу, что детям просто небезопасно находиться рядом с таким человеком, и она поставила вопрос о лишении Юнусова родительских прав.

– По результатам рассмотрения гражданского дела участвующим в заседании суда прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 годов рождения.

Уточняется, что Юнусова лишили родительских прав в отношении мальчика, которого он бросал на пол, а также младшего ребенка. Для старшей девочки, которая также была на видео, он не является родным отцом

Добавим, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Папа заставлял нас стоять на кулаках»: Омича, бросавшего детей на пол, арестовали на два месяца

На первый взгляд семья была благополучной: дети ни в чем не нуждались, проживали в коттедже, отец недавно открыл свой маленький бизнес. Но первые впечатления оказались обманчивы. На допросе Эдуард Ю. сообщил следователям, что заметил, как один из детей заплакал во время прогулки, и позвал их домой. На видео, по его словам, он пытался выяснить, что произошло. Что бы не двигало Эдуардом тогда, гуманными такие методы точно не назовешь. (Подробнее...)

Бросал на пол и пинал: в Омске ищут семью, где отец издевается над малолетними детьми

Сегодня в соцсетях неравнодушная омичка попросила распространить видео, на котором запечатлены действительно шокирующими кадры. С маленькими детьми жестоко обращался их собственный отец. На кадрах, которые опубликовала женщина, видно, как отец поднимает маленьких детей и с высоты своего роста бросает лицом в пол. Малыши даже не пытаются сопротивляться, видимо не первый раз испытывая на себе тяжесть отцовского характера. (Далее...)

«Мама добрая, а папа злой»: Об омиче, бросавшем на пол сына и дочь, высказались его дети

На допросе омич уверял: впервые поднял руку на детей. Но в суде выяснилось, что это неправда. Ужасы в семье начались после того, как ее глава осенью потерял работу. Он избивал своих детей. Держал в страхе жену. Она до сих пор напугана. (Далее...)