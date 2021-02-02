Омича, бросавшего детей на пол, все-таки лишат родительских прав

Эдуард Ю. уверял полицейских в отделении: руку на сына и дочь он поднял впервые. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После зверского случая в омской семье, где отец бросал маленьких детей об пол, методами "воспитания" заинтересовались органы опеки. Напомним, соцсети взорвал ролик, на который нельзя смотреть без боли. На кадрах видно, как заплаканных детей хватает разъяренный отец и бросает их с высоты своего роста об пол.

Позже выяснилось, что отцом ребятишек является Эдуард Ю. У него свой небольшой бизнес. Внешне семья казалась благополучной: обеспеченная, живут в коттедже в Советском округе. На учете не состояла. Но за видимым благополучием скрывались ужасы. От методов воспитания отца у пользователей соцсетей был настоящий шок.

Жена изверга, кстати, попыталась защитить его. Перепуганная женщина заявила, что силу к детям муж применил впервые. На этом же настаивал и сам Эдуард Ю. Он объяснил полицейским, что просто испугался за закричавших во время игры ребятишек. И якобы его охватила паника.

- Я испугался за детей, когда они играли. Они очень громко закричали, думал, что что-то случилось. На этой панике я их и схватил. Я кричал "Что случилось? Что случилось?" - сказал силовикам горе-папаша. - Был в каком-то состоянии я... Потом испугался, понял, что сделал. Был разговор с женой и детьми.

Тем не менее, объяснения омича полицейских не устроили. На него завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми. Ему грозит реальный срок - Эдуард Ю. задержан. Дети же сейчас с ушибами и ссадинами находятся в больнице. Серьезным травм им удалось избежать только чудом. Случившуюся ситуацию в семье уже обсудили в органах опеки. Там решили все-таки лишить отца родительских прав.

- Состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Омска. Выработан комплекс мер по защите прав и законных интересов детей, в том числе осуществление психолого-педагогического сопровождения со стороны образовательных учреждений, - сообщает пресс-служба омского департамента образования. - Органами опеки и попечительства направлено исковое заявление о лишении родительских прав отца. Ранее негативной информации о семье в субъекты системы профилактики не поступало.

А в ближайшее время суд по уголовному делу на Эдуарда Ю. изберет меру пресечения.