9,5 года строгого режима: В Омской области вынесли приговор отцу, который довел родную дочь до суицида

Погибшая девушка не раз жаловалась подругам, что ее избивает и унижает родной отец.

В городе Тюкалинске, расположенном на севере Омской области, вынесли приговор 39-летнему местному жителю Айнуру Рахимову (имя и фамилия изменены). Мужчину признали виновным в доведении до самоубийства собственной дочери и приговорили к 9,5 года колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

Напомним, эта история случилась прошлым летом в многодетной семье. 15-летней Мадине (имя изменено) не посчастливилось родиться старшим ребенком в многодетной семье. На девочку переложили практически всю работу по дому: заботу о младших братьях и сестре, приготовление еды и уборку. При этом родители придерживались строгих правил. Девочке запрещали выходить из дома после шести вечера, общаться с мальчиками и даже делиться чем-то личным с другими людьми. Весь круг ее общения составляли две подруги и двоюродные сестры.

Мадине, по словам ее друзей, очень нравилось играть в волейбол, она добивалась успехов на уровне области. Но в какой-то момент отец решил, что приличной девушке не пристало заниматься спортом, и он запретил дочери посещать секцию. За любую провинность ее жестоко избивали.

Родители до сих пор считают, что поступали с дочкой правильно.

Самое печальное в этой истории, что запуганного ребенка периодически видели в школе с разбитым лицом – подруга представила следствию фото, где у Мадины синяк на щеке и ссадина губа. Выяснилось, что отец бил металлической пряжкой от ремня. Все об этом догадывались, учителя лицея, где училась девочка, решили «не вмешиваться в чужие дела».

Кроме того, отец и мать систематически унижали старшую дочь, выискивая у нее мнимые физические дефекты. Например, называли и без того худенькую девочку (это видно на фото) толстой и требовали, чтобы она похудела.

Мадина трижды пыталась покончить с собой. В четвертый раз ей это удалось...

Отцу девочки уже предъявлено обвинение в доведении до самоубийства.

Даже после случавшегося отец не признал своей вины. Он до конца заявлял, что правильно воспитывал дочь - разве, что слишком избаловал, проявил чрезмерную мягкость.

Удивительно, но на его защиту встала не только жена, но и практически все родственники.

– Не могу поверить, что Айнур бил такую большую девочку, – рассказала в интервью «Комсомольской правде в Омске» взрослая кузина погибшей Галия (имя изменено). – Это невозможно. Маленьких-то – понятно. Вот меня в 7-8 лет ругали, когда не слушалась. Но это же не значит, что теперь человека в тюрьму сажать. У него дочь умерла, он и так страдает, а теперь еще с судами возиться. Он теперь жить нормально не может. С этим браслетом на ноге из-за домашнего ареста ни выйти никуда, ни одеться нормально не может. Удалите первую статью! Вы чего добиваетесь, чтобы его посадили? Его в колонию отправят, а жена с тремя детьми останется. Кто их кормить будет?

– А кто виновен в смерти его дочери, по-вашему?

– Я не считаю, что в этом кто-то виноват. Возможно, все случилось из-за равнодушия окружающих. Если все видели, что происходит, почему никто не поговорил в мамой хотя бы – ни учителя из школы, ни подруга эта. А, когда девочки уже не стало, решили осуществить правосудие. Только сейчас Мадина умерла, кому от этого легче станет?

P.S.: Добавим, что троих младших детей оставили с матерью. Возможно, даже не признав публично, что допустила ошибку со старшей дочерью, она осознает это хотя бы в глубине души и начнет с бОльшим вниманием и уважением прислушиваться к нуждам оставшихся в живых сыновей и дочери.

ОФИЦИАЛЬНО

«Подсудимый взят под стражу в зале суда»

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Тюкалинского района, признанному судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По данным следствия и суда, обвиняемый в течение полугода жестоко, пренебрежительно и грубо обращался со своей старшей 15-летней дочерью, находящейся от него в зависимом состоянии. Он постоянно унижал, оскорблял и избивал девочку, своими действиями создав для ребенка длительную психотравмирующую ситуацию, сформировав чувство ненужности, безысходности и отверженности, вследствие чего в июне 2020 года девочка свела счеты с жизнью.

Вину в преступлении обвиняемый не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых суд вынес приговор, назначив виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

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