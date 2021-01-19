Напомним, трагедия случилась в декабре прошлого года в городе Тюкалинске Омской области. Местная жительница нашла свою 16-летнюю дочь мертвой в их гараже. Девочка свела счеты с жизнью. Прибежавший на крики жены отец девочки пытался делать ей искусственное дыхание, но Мадине (имя изменено) уже ничем было нельзя помочь. Приехавшая на вызов бригада скорой констатировала смерть школьницы.Тем временем на ее отца в Следственном комитете возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. В ходе проверки выяснилось, что перед этим девочка уже трижды пыталась свести счеты с жизнью, но никто в семье не придавал этому никакого значения. Более того, Мадина жаловалась подруге, что за малейшую провинность отец ее избивал. Например, ей запрещалось выходить из дома после 6 вечера. Потом родители решили, что и спортом приличной девушке тоже заниматься не стоит и перестали пускать ее на секцию волейбола.Несколько раз Мадина приходила в школу с разбитым лицом и рассказывала, что это отец бил ее и попал пряжкой от ремня. Но и в этом случае никто не забил тревогу, решив не вмешиваться в чужие дела. Да и своими проблемами девочка почти ни с кем не делилась. Ей разрешалось общаться только с двумя подругами и двоюродными сестрами.«Комсомолка» пообщалась с одной из кузин Мадины. Галие (имя изменено) 25 лет, у нее трое детей, и она живет в другом городе. Но, несмотря на разницу в возрасте, родственницы поддерживали дружеские отношения. Галия считает, что знала о жизни сестры практически все. И даже новость о самоубийстве Мадины не стала для нее неожиданностью. Правда, Галия целиком стоит на стороне своих тети и дяди и настаивает: они не причастны к случившемуся.– Я совершенно точно знаю, что она не собиралась умирать, – говорит Галия. – За 4 дня до случившегося сестра писала мне в соцсети. Звала приехать к ним в гости следующим летом. Говорила, что соскучилась по мне и по племянникам. Мы обсуждали планы на будущее. Настроение у нее было нормальное.– Может быть, вы просто не замечали чего-то?– Да нет. Я периодически спрашивала, как дела дома. Она говорила: все хорошо. Очень любила маму с папой.– Почему тогда все случилось?– Думаю, она просто хотела напугать родителей. Знаете, такое бывает у подростков. Но не рассчитала, что ее не успеют спасти. За полчаса до случившегося она позвонила маме. Сказала, что испекла ей ее любимый торт «медовик». Спросила: «Мамочка, когда ты вернешься?». И, на мой взгляд, инсценировала самоубийство за несколько минут до прихода мамы. Но по трагической случайности Асмира (имя матери изменено) даже не заподозрила неладное, когда не нашла дочь дома. Все думали, что Мадина ушла к подруге. А когда хватились и начали искать, было уже слишком поздно...– Для чего девочка пошла на такой отчаянный шаг, как вы думаете?– Хотела привлечь к себе внимание родителей. Она, вообще, была хороший, добрый ребенок, но избалованный. Кстати, недавно у них в школе была медкомиссия, и она не прошла невролога. Нашли нарушения какие-то. Врач сказала маме срочно обратиться к психологу с Мадиной. Но она тогда не приняла это всерьез и ничего предпринимать не стала.– Почему Асмира не уделила внимание дочери? Ведь были все знаки, что она отчаянно его добивалась?– А как вы себе это представляете?! – возмущается моя собеседница. – У нее четверо детей, причем младший родился пять месяцев назад. Плюс работа и хозяйство. Мадина же ничего не делала. В ее обязанности входило только приготовление еды. Ну и сидеть с младшими еще заставляли. Одета, накормлена. Что еще надо ребенку?!– Может быть, девочке в 16 лет хотелось и какого-то свободного времени помимо домашней рутины. А тут ее запирали в четырех стенах после шести вечера.– Ну и что тут такого? Я вот в ее возрасте после 4 не имела права выйти из дома. У нас девушек по-другому воспитывают. Отец заботился о ее чести. Ничего плохого в этом нет, я считаю. На улицах сплошные маньяки и педофилы – вон, пишут.– Ну а волейболом отец зачем ей запрещал заниматься? Девочке же очень нравилось ходить на секцию, и, говорят, у нее хорошо получалось.– Откуда папе знать, что там происходит. Там могут быть мальчики, которые будут домогаться!– Прямо во время матча?– Откуда я знаю. Папе виднее, раз запрещал. Что ж она с собой покончила из-за того, что волейболом запретили заниматься?!– Возможно, это тоже как-то повлияло. Из-за всей ситуации в целом. Ребенок до этого смертельного случая три раза же пытался уйти из жизни. Это никого в семье не наводило на мысль, что надо как-то изменить методы воспитания?– Это все вранье про самоубийства.– Видите ли, не каждый день в больницах откачивают детей, пытающихся уйти из жизни. Каждый такой случай – ЧП, о котором сообщают в полицию. Всему есть документальные подтверждения, насколько я понимаю.– Да? Я не знала об этом... Но все равно. Что родители Мадину били, – неправда. Я вот тоже из многодетной семьи. Отчим кормил пятерых чужих детей, и ни разу пальцем не тронул никого из нас. Даже грубым словом не обозвал.– А какое отношение история из вашего детства имеет к случившемуся?– Ну я к тому, что про избиение Мадины – это все неправда.– Разочарую вас: подруга девочки передала следствию фото и видео, на них у Мадины разбито лицо. Она говорит на записи, что это сделал отец.– (после долгой паузы) Я не знала о этом. Не верю... Не могу поверить, что Айнур (имя изменено) бил такую большую девочку. Это невозможно. Маленьких-то – понятно. Вот меня в 7-8 лет били, когда не слушалась. Обычное дело же. Вас, наверняка, тоже.– Нет.– Но это же не значит, что теперь человека в тюрьму сажать. У него дочь умерла, он и так страдает, а теперь еще с судами возиться. Он теперь жить нормально не может. С этим браслетом на ноге из-за домашнего ареста ни выйти никуда, ни одеться нормально не может. Удалите первую статью! Вы чего добиваетесь, чтобы его посадили? – неожиданно начала атаку моя собеседница. – Его в колонию отправят, а жена с тремя детьми останется. Кто их кормить будет?– А кто виновен в смерти его дочери, по-вашему?– Подруга Мадины, которая дает показания Следкому, – вот, что я вам скажу! Это она подговорила ее покончить с собой. Сейчас подростки насмотрятся видео в интернете и начинают делать глупости.– Может быть, имеет смысл лучше поискать причины в собственной семье? Родители как-то анализировали случившееся? Может быть, после смерти старшей дочери, они изменят методы воспитания хотя бы к оставшимся у них младшим детям и будут с ними помягче?– Зачем им что-то менять? Они правильно воспитывают своих детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Лучше бы ты умерла в детстве!»: В Омской области девочка-подросток покончила с собой из-за издевательств родителейЧудовищная история произошла под Новый год в городе Тюкалинске Омской области. Там покончила с собой 16-летняя школьница. Как часто бывает в таких историях, со стороны казалось, что Мадина (имя девочки изменено) – вполне благополучный ребенок. В школе ее все любили и учителя одноклассники. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась в секциях волейбола и легкой атлетики. На страничке в соцсети – скромная восточная красавица, у которой впереди долгая и радостная жизнь.. (Подробнее...)Один попал в реанимацию, другому оторвали ухо: Омские родители истязали своих маленьких детейЭта дикая история произошла в деревне Спартак Москаленского района Омской области. 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