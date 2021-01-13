15 января отмечается День основания Следственного комитета РФ. Сейчас его сотрудники ведомства занимаются раскрытием наиболее тяжких и общественно значимых преступлений. В преддверии 10-летнего юбилея ведомства «Комсомолка» вспоминает об одном из резонансных дел, раскрытых следователями в Омской области.СКАЗАЛА МАМЕ, ЧТО ПОДХОДИТ К ДОМУ, И ИСЧЕЗЛАСегодня, годовщина трагедии, случившейся в Называевске в ночь на 13 января 2013 года и не оставила равнодушным, наверное, никого из местных жителей. Была зверски изнасилована и убита 17-летняя школьница. Отличница Юлия П. в полдесятого вечера вернулась из Омска, куда ездила на курсы английского языка. Девочка шла на золотую медаль и готовилась поступать на факультет международного бизнеса в ОмГУ. До своего 18-летия она не дожила всего три месяца...В тот последний вечер жизни Юлю на перроне ждал ее молодой человек. Он предложил немного прогуляться, но она так утомилась на учебе, что решила лучше пойти домой. Сказала, что ее не надо провожать и добежит сама – она жила совсем недалеко. Уже на полпути девочка позвонила маме и сказала, что скоро придет. И Юлин папа чуть ли не впервые не вышел, чтобы ее встретить.Прошло 5 минут, 10, 15, а дочь так и не появилась. Обеспокоенные родители Юли все-таки вышли на улицу, но нигде поблизости ее не нашли. Тогда они уже всерьез забили тревогу. Помочь соседям в поисках вызвались десятки местных жителей. В потемках на морозе люди метр за метров прочесывали окрестности.В 00.40 один из родственников заметил, как в снегу звонит телефон. Его Юля выронила, когда на нее напали. Еще через 40 минут страшную находку сделал отец. Мужчина наткнулся на сугроб, в котором нелюди наспех похоронили его девочку. В этот момент тело Юли еще не остыло. Ее папа решил, что она еще жива. В панике он схватил истерзанную кем-то дочь и отнес в салон своего авто. Только там выяснилось, что она не дышит. Медики забрали у родителей последнюю надежду – школьница была мертва еще до того, как ее нашли. Кто-то задушил школьницу ремнем от ее собственной сумки. Пропал кошелек с тремя тысячами рублей и банковскими картами.Практически никакой другой информации у следователей не было. Преступники не оставили никаких отпечатков. По одной из версий, такое возможно из-за сильного мороза, по другой – нападавшие были в теплых перчатках. Вычленить другие биологические материалы тоже было невозможно – все смешалось с кровью погибшей.ПОИСКОВАЯ СОБАКА ПРИВЕЛА К ДОМУ ПЕДОФИЛАПривезенная на место служебная собака привела оперативников к дому местного уголовника, который был неоднократно судим за изнасилования, в том числе несовершеннолетних. Казалось бы, дело закрыто. Но всевозможные экспертизы показали: по крайней мере к этому зверству извращенец не причастен.Следователи уже, было, вышли на след преступников. В поле зрения силовиков местные мелкие воришки Юрий Мачуло и Антон Кобяков попали благодаря невероятному стечению обстоятельств. Единственная на весь поселок камера как раз установлена на магазине рядом с местом преступления. Парни попали на ее запись. Как раз во время описываемых событий они направлялись к железной дороге, где уже выходила из электрички их будущая жертва. Отморозков задержали. Но кроме этой записи не было больше никаких прямых улик. Приятелей отпустили. А вскоре их след в Называевске и вовсе затерялся. Оба, едва освободившись из колонии, снова туда угодили за кражи. При этом одного этапировали в Новосибирск.За два следующих года сотрудники Следственного комитета провели титаническую работу. В общей сложности пришлось проверить на причастность к убийству Юли 25 тысяч мужчин.– Мы совместно с сотрудниками полиции стали отрабатывать на причастность к преступлению в первую очередь всех ранее судимых за изнасилование, убийство, грабеж или разбой мужчин половозрелого возраста – как проживающих в этом населенном пункте, так и в соседних, – говорит следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Роман Бегляров (в настоящее время – заместитель отдела криминалистики следственного управления). – Также опрашивали мужчин, которые приехали в Называевск в гости, психически больных, состоящих на профилактических учетах. Также проверяли мужчин-пассажиров электричек, которые в тот день останавливались в Называевске, водителей междугородних автобусов, маршруток и такси. В поле нашего зрения попали даже друзья самой Юли (ее парень и еще один поклонник, который оказывал ей знаки внимания, но не взаимно), друзья по переписке в соцсети «ВКонтакте». Потом круг лиц расширили и стали отрабатывать всех мужчин, проживавших и в соседних районах. На причастность к преступлению было отработано несколько десятков тысяч мужчин, у большинства из них были изъяты образцы буккального эпителия, в дальнейшем их направляли в отдел медико-биологических исследований Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ для проведения скрининговых и сравнительных исследований с биологическими следами, изъятыми с места происшествия. Также мы запросили информацию по всем регионам страны – были ли у них схожие нераскрытые убийства и есть ли биологические образцы.ВЕРСИЯ О СЕРИЙНОМ МАНЬЯКЕВсе это время по поселку ползли мрачные слухи, люди жили в постоянной тревоге. Местные молодые люди даже собрали отряд, чтобы патрулировать окрестности и провожать припозднившихся девушек домой. Отчаявшиеся доискаться правды родители убитой Юлии Петренко даже обратились за помощью к экстрасенсам из «мыльного» шоу на федеральном канале. Это предсказуемо лишь вселило ложную надежду, не дав никаких результатов.В общей сложности отрабатывалось 8 версий. В трагедии даже начали винить некоего заезжего маньяка-гастролера, который нападает на женщин в темноте. Отработали версию с серией преступлений. Выяснилось, что в Называевске произошло три грабежа при аналогичных обстоятельствах. К сожалению, жертвы из случившегося с ними не запомнили практически ничего. Психологи объясняют: так действует защитная функция мозга у человека, пережившего сильное потрясение. Чтобы снять этот барьер и помочь женщинам вспомнить нападавших, подключили профессиональных гипнологов Главного управления криминалистики.– Сведения, полученные специалистом-психологом в процессе сеанса активизации памяти дают новое направление в расследовании, особенно по нераскрытым преступлениям прошлых лет, где следствием, зачастую, уже были использованы все имеющиеся возможности для установления подозреваемого, – рассказывает руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Омской области Юрий Макарьев. – В Главном управлении криминалистики есть специалисты, владеющие уникальной техникой. Сотрудники работают в паре: один из них вводит человека в легкую степень гипноза, а второй прямо во время сеанса делает зарисовки, которые потом используют для составления фоторобота. Портретист должен не только хорошо и быстро зарисовывать показания, но и сам быть немного психологом. Специалисты должны учитывать, какой человек перед ними сидит, насколько он интеллектуально развит, какого его эмоциональное состояние. Они заранее собирают информацию о том, с кем им придется общаться: где он родился, на кого учится или кем работает, с кем живет, есть ли у него дети. А вот детали преступления, как правило, не сообщаются, информация предоставляется только в общих чертах, чтобы максимально соблюсти объективность. Перед сеансом специалист-психолог разговаривает с потерпевшим, располагает его к себе, создает эмоционально комфортную обстановку. Процедуру проводят, только если сам испытуемый согласился в ней участвовать.Опрос трех женщин под гипнозом не добавил ясности в истории Юли П. Зато параллельно благодаря этому удалось раскрыть несколько других преступлений. Выяснилось, что все случаи не связаны между собой.В ходе следствия было допрошено более 900 свидетелей, проведено 36 обысков и выемок, назначено и проведено 93 различных экспертиз, в том числе сравнительные дактилоскопические исследования и информационно-аналитические экспертизы телефонных соединений. Ни одной зацепкиКОБЯКОВ ПРОБОЛТАЛСЯ О СТРАШНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ СОКАМЕРНИКУСледователи вернулись к повторной отработке всех ранее судимых лиц, в том числе находившихся в местах лишения свободы. В результате тщательно продуманной операции появилась информация, что сидевший в колонии Антон Кобяков признался в убийстве девушки.– Сначала я отнесся к этому с недоверием, – вспоминает следователь Роман Бегляров, – предположил, что оперативники могли что называется «сломать» Кобякова, пообещав более благоприятные условия содержания в местах лишения свободы. Я решил проверить его показания, приехал в колонию для допроса, тактику которого заранее продумал, и стал выяснять именно те детали, о которых никто, кроме меня и экспертов, не мог знать – например, что по способу образования разломов карабинов с оторванного ремня сумки потерпевшей, которым душили бедную девочку. И когда я убедился, что Кобяков в точности знает детали, в мелких подробностях, а не общими словами, описывает обстоятельства преступления, повез его на проверку показаний на месте под видеозапись.После этого во всем признался и второй участник расправы над Юлией Юрий Мачуло. Оба насильника рассказали о случившемся в мельчайших деталях.– Около 22 часов 12 января, проходя рядом с рынком, я увидел девушку и предложил Юрию изнасиловать ее. Он согласился, – расскажет на допросе Кобяков. – После этого мы пошли за ней следом. Догнав, Юрий ударил ее сзади по голове. Девушка упала и потеряла сознание. После этого мы взяли ее за руки и за ноги и оттащили к сараям, где было безлюдно и темно. Уже в ходе изнасилования я понял, что она была в начальных классах, когда я учился в одной с ней школе. Испугавшись, что она поняла, кто я, и сдаст нас в полицию, мы решили ее убить.Отморозки потребовали, чтобы их дело рассматривал суд присяжных, которых они надеялись разжалобить. Изначально прокуратура предлагала Юрия Мачуло отправить в колонию строгого режима на 25 лет, а Антона Кобякова – на 23 года. По решению присяжных и с учетом частичного сложения наказаний, сроки немного сократили – до 23 и 22 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того осужденные выплатят семье убитой девочки компенсацию: Кобяков – 800 тысяч рублей, а Мачуло – 1,2 млн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Лучше бы ты умерла в детстве!»: В Омской области девочка-подросток покончила с собой из-за издевательств родителейЧудовищная история произошла под Новый год в городе Тюкалинске Омской области. 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(Подробнее...)В ТЕМУРодители убитой в Называевске школьницы собираются обратиться к экстрасенсам- В тот день Юля позвонила нам, сказала, что идет домой, - вспоминает ее мама. - Через 15 минут я ей перезвонила - телефон был включен, но трубку она не брала. Мы пошли искать ребенка. Я постоянно набирала ее номер. Один из наших знакомых нашел телефон. Он лежал в снегу. Тогда я сразу материнским сердцем почувствовала, что случилось что-то страшное. А потом… (Подробнее...)КСТАТИУбийство школьницы в Называевске пытаются раскрыть с помощью гипнозаВ рамках расследования были взяты образцы ДНК у более чем 4 тысяч мужчин, который живут в Называевском районе.Также следователи предполагают, что убийство мог совершить преступник, который ранее совершал нападения на женщин в Называевске. Пострадавших вводили в состояние гипноза, чтобы они вновь пережили то состояние и смогли описать приметы нападавшего. (Подробнее...)