15 января Следственный комитет РФ отмечает 10-летний юбилей со дня основания. Среди тяжких преступлений, с которыми следователям приходится иметь дело каждый день, отдельно стоят инциденты с детьми. Привыкнуть к таком бесконечному ужасу, который приходится пропускать через себя, изучая обстоятельства таких дел, не могут даже опытные следователи.Одна из таких диких историй произошла в деревне Спартак Москаленского района Омской области. Возможно, все можно было бы остановить намного раньше. Но страдания маленького больного мальчика из многодетной семьи Мельченко (фамилия изменена) были, судя по качеству проверок и результатам, глубоко безразличны опеке. Итак, все по порядку.«Глава» семейства Иван (имя изменено), после того, как родился старший мальчик, названный в честь него Ваней (имя также изменено), в очередной раз отправился в колонию за кражу. Вообще, «послужной список» мужчины впечатляет – уголовные дела возбуждали больше десяти раз.В перерыве, пока любимый находился за решеткой, супруга родила еще одного сына от другого мужчины. Отказываться от праздника жизни на время беременности сельчанка посчитала излишеством и пила весь срок, пока носила ребенка. Мальчик Саша родился с пороком сердца, синдромом Дауна и множеством других страшных диагнозов. А после выхода на свободу отчима, жизнь этого безответного маленького существа превратилась практически в ежедневную пытку.Но обо всем стало известно не от органов опеки. Факт бесчеловечных издевательств над малышом обнаружился, когда скрыть ничего уже было нельзя.21 января 2019 года Саша попал в реанимацию Городской детской клинической больницы № 3 в тяжелейшем состоянии. У мальчика после очередного избиения парализовало левую сторону тела. При поступлении медики установили у него тяжелую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, отек мозга, множественные ушибы и синяки (в том числе на половом органе). Также у ребенка выявили белково-энергетическую недостаточность – другими словами малыш долгое время голодал.Родители-садисты такие чудовищные увечья объяснили тем, что сын ушибся, упав с горшка. Настрадавшегося ребенка забрали из семьи. Когда Сашу привезли в детдом, он даже не умел пользоваться горшком и столовыми приборами, сильно отставал в развитии. Обследовавшие его специалисты пришли к выводу, что ребенок сильно запущен из-за того, что им вообще никто не занимался. Кроме того, психолог установил, что мальчик запуган и находится в сильном стрессе. Через некоторое время спокойной жизни он, несмотря на тяжелые врожденные диагнозы, начал общаться со сверстниками и догонять их в развитии.А семьей ребенка заинтересовался Следственный комитет. В ходе изучения обстоятельств этой страшной истории выяснили, что представители опеки отнеслись к своей непосредственной обязанности – защитить малыша от насилия в семье – крайне халатно. Уже после того, как началось следствие, сотрудница местного ПДН приехала к матери мальчика Елене (имя изменено) и уговаривала дать показания, что бывала у них с проверками каждый месяц. Сама же на допросе показала, что и вовсе бывала в семье Мельченко дважды месяц и даже на свои деньги покупала ребятишкам еду и витамины. В итоге – после предъявления следователем доказательств мать-кукушка созналась: товарищ капитан наведывалась в гости Мельченко только однажды, когда Саша сломал ногу.Также в ходе следствия выяснилось, что первый раз Ваня попал в Москаленскую ЦРБ еще 26 июля 2017 года. Врачи диагностировали у двухлетнего на тот момент мальчика перелом бедра. Мать и отчим путались в показаниях, а потом и вовсе начали сваливать вину друг на друга. По одной их версии, Саша упал с печки, по другой – со стола. На деле выяснилось, что травму малыш получил после того, как отчим со всей силы швырнул ребенка на диван.Также выяснилось, что всего у Елены четверо детей. Женщина периодически уезжала в соседнее село и уходила в загулы на несколько дней, бросая ребятишек на мужа. Однажды ее пришлось разыскивать вместе с опекой. Женщину уже лишали прав на двоих младших детей, но потом их вернули. Позже она расскажет следователям, что к младшим, любимым старалась относиться хорошо. Отыгрывались на мальчике-инвалиде. Правду об этом открыл отец Елены несколько месяцев живший с Мельченко под одной крышей.Пожилой мужчина объяснил, что сам боялся расправы со стороны дочки и ее мужа-уголовника, поэтому старался не вмешиваться в их дела. Но, когда началось, следствие, решился обо всем рассказать.По словам пожилого мужчины, Сашу избивали постоянно – один-два раза в неделю. Например, однажды 4-летний ребенок описался. В наказание мать начала его лупить ремнем, потом пинала в живот. А на отчима однажды нашло вдохновение, и он решил заняться физическим воспитанием пасынка.По словам дедушки мальчика, Мельченко подозвал малыша и сказал, что сейчас они будут качать мышцы ног. Приказал малышку присесть 100 раз подряд. При этом каждый раз, когда Ванечка поднимался, бил его ногой в пах и смеялся, наблюдая, как тот приседал от боли. На следующий день на месте куда приходились удары, расплылся черный синяк. В другой раз отчим пнул Сашу с такой силой, то тот отлетел на дверь и она от удара раскрылась.Сильнее всего малыша избили 19 января 2019 года. После случившегося с мальчиком случился припадок: он упал на пол и начал биться в судорогах. В качестве лечения мать зачем-то дала ему выпить раствор марганцовки – после приступа мальчика вырвало. Двое суток мальчик мучился дома, в больницу его отвезли только 21 января.– Мы решили не вызывать скорую, чтобы он отдохнул, – будет уже после нелепо оправдываться горе-мамаша. – Поэтому уложили сына спать. И мы надеялись, что эпилепсия как-нибудь сама во временем пройдет без врачей.После ночи «отдыха» Сашу парализовало. У него перестали двигаться левая ножка и ручка. Поняв, что ребенок умирает, отчим все-таки позвонил местному фельдшеру. Та пришла в ужас от описания симптомов, и попросила немедленно отвезти малыша в больницу. Так он попал в реанимацию, где его чудом спасли.Как выяснилось, домашний тиран периодически поколачивал жену. Поднимал он руку не только на пасынка, но и на родных детей. Однажды его взбесил старший Ваня, который, по мнению мужчины, слишком громко играл с другими ребятишками с соседней комнате. Он сначала несколько раз ударил сына по лицу, разбив ему в кровь губу и бровь. Потом схватил за левое ухо, поднял в воздух и так продолжал держать его, несмотря на крики ребенка от боли. Спасти малыша попыталась мать. Но, когда она подошла, чтобы остановить издевательство, Мельченко трижды стукнул ее кулаком по голове и продолжил экзекуцию.– Я пыталась помочь сыну, но сама боялась мужа, – снова оправдывается Елена. – Когда он отпустил Сашу, у него была оторвана верхняя часть уха. Я вытерла ему кровь и помазала рану кремом. Других лекарств у нас не было.Врача супруги снова решили не вызывать – боялись, что об ЧП узнают в опеке и заберут ребятишек. А допустить этого Мельченко никак не могли. Они жили на детские пособия и пенсию по инвалидности отца Елены.– Я не разрешал жене работать, – по-гусарски заявляет безработный Иван Мельченко. – Заботился, чтобы у нее было больше времени на детей. И даже спиртное ей разрешал употреблять дома. Иначе она уходила в загул и пропадала на несколько суток.Суженая Ивана в свою очередь сетует: пила исключительно по нужде и из страха перед мужем, который заставлял его это делать. Вообще, в показаниях они почти сразу начали сваливать всю вину друг на друга. У обоих за плечами уголовное прошлое и возвращаться за решетку не хотелось ни одному из них.– Я хорошо воспитывал детей, – настаивал мужчина. – Никогда их не обижал, разве ладонью иногда по попе стукну. Ну или ремнем – так он ведь без пряжки, разве это серьезное оружие?!По инициативе органов следствия их лишили родительских прав. Маленькому Саше с синдромом Дауна после всех пережитых страданий, наконец, повезло. Сейчас он воспитывается в приемной семье, и нашлась семья, которая собирается его усыновить. При нормальном уходе и воспитании мальчик уже начал приходить в себя. В другую приемную семью переданы остальные дети Мельченко.По итогам следствия начальнику районного отдела полиции было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, и о наказании виновных лиц. По итогам рассмотрения представления строгий выговор объявлен инспектор ПДН, выговоры получили капитан и майор инспекции по делам несовершеннолетних, к дисциплинарной ответственности также привлечен участковый.А истязавшие мальчиков взрослые проведут за решеткой 15 лет на двоих. За умышленное причинение вреда здоровью ребенка Ивана приговорили к 9,5 года колонии строгого режима, Елену – к 5,5 года.Вынесен приговор и сотруднику опеки Москаленского района, которого признали виновным в халатности. Его обязали выплатить штраф в 35 тысяч рублей. Он продолжает работать в органах опеки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Лучше бы ты умерла в детстве!»: В Омской области девочка-подросток покончила с собой из-за издевательств родителейЧудовищная история произошла под Новый год в городе Тюкалинске Омской области. Там покончила с собой 16-летняя школьница. Как часто бывает в таких историях, со стороны казалось, что Мадина (имя девочки изменено) – вполне благополучный ребенок. В школе ее все любили и учителя одноклассники. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась в секциях волейбола и легкой атлетики. На страничке в соцсети – скромная восточная красавица, у которой впереди долгая и радостная жизнь. (Далее...)Омским следователям пришлось проверить 25 тысяч мужчин, чтобы выйти на след убийц называевской школьницыПри расследовании этого запутанного дела использовали гипноз и параллельно раскрыли еще три преступления. (Далее...)