15 января отмечается День основания Следственного комитета РФ. Сотрудники ведомства занимаются раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений. В 2020 году на территории Омской области было 7,5 тысяч таких дел. В том числе произошло 78 убийств (в 2019 году – 89), 73 случая причинения тяжкого вреда здоровью (в 2019 – 74). При этом раскрываемость за прошлый год составила 97%. Всего в производстве следователей СКР в 2020 году находилось 2,5 тысячи уголовных дел. Из них в суд было направлены 134 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Расследование одного из таких дел завершено недавно.Чудовищная история произошла под Новый год в городе Тюкалинске Омской области. Там покончила с собой 16-летняя школьница. Как часто бывает в таких историях, со стороны казалось, что Мадина (имя девочки изменено) – вполне благополучный ребенок. В школе ее все любили и учителя одноклассники. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась в секциях волейбола и легкой атлетики. На страничке в соцсети – скромная восточная красавица, у которой впереди долгая и радостная жизнь...А потом она внезапно пропала. Родители хватились ее через несколько часов. И вскоре оббежав окрестности, мать нашла ее в гараже. Отец пытался делать дочке искусственное дыхание, но спасти Мадину не удалось. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть.Об аде, в который она возвращалась каждый день после уроков, знали только близкие подруги. Другие просто не знали о происходящем, а замечая что-то подозрительное, стыдливо отводили глаза – мол, нехорошо вмешиваться в дела соседей.Мадине не посчастливилось родиться старшей дочерью в многодетной семье. На девочке был уход за младшими братиками и сестрой. Ее круг общения состоял лишь из двух подруг и двоюродных сестер. С остальными людьми, а тем более мальчиками, дружить ей категорически запрещалось. За малейшее нарушение правил ее жестоко наказывали. Например, школьница не могла выйти из дома после 6 вечера. Если она ненадолго задерживалась, Мадину избивали.– Однажды она пришла в школу с синяком на щеке, потом – с разбитой губой, – вспоминает ее подруга. – Когда я начала расспрашивать, она не выдержала, расплакалась и сказала, что это папа бил ее по лицу металлической пряжкой от ремня. Ей очень нравилось заниматься волейболом, и у нее получалось. Но с осени отец запретил ей ходить на секцию, сказав, что это не подобает девушке. Однажды она попыталась пойти туда тайком. Айнур (имя изменено) узнал об этом, схватил за капюшон куртки и тащил домой с такой силой, что чуть ее не задушил.Близкие Мадины говорят: последней каплей стало, когда отец сообщил, что нашел ей парня, и, как только ей исполнится 18 лет, придется выйти за него замуж – вне зависимости, хочет она этого или нет. Также родители постоянно выискивали в ней мнимые физические недостатки. Заставляли и без того стройную девочку худеть и постоянно обзывали толстой и некрасивой.Когда девочке становилось совсем тяжко, она жаловалась в соцсети своей подруге. В одном из последних сообщений, Мадина рассказывала: мать что-то разозлило, и она начала срывать злобу на дочери, избивая мокрой грязной тряпкой. Потом к истязаниям подключился отец. Мужчина схватил девочку за волосы и начал швырять по комнате из угла в угол.Судя по всему, она просто оказалась нелюбимым ребенком в семье, до которого никому не было дела. На страницах родителей десятки фото с младшими детьми и всего несколько снимков с ней. А вот сама девочка, участвуя в каком-то наивном опросе в соцсети, где надо выбрать, кого из родных она любит больше – папу, маму или никого – с детским простодушием написала, что очень любит обоих.– Мать ей постоянно говорила, что лучше бы она умерла в детстве. Вспоминала случай, когда у Мадины в младенчестве случились судороги и заявляла, что не надо было ее тогда спасать, – продолжает свой грустный рассказ подруга погибшей.– Мы не подозревали об этом, – сокрушается педагог лицея, где училась Мадина. – Она была очень доброжелательной, терпеливой и совсем беззлобной девочкой. Училась, кстати, неплохо. Абсолютно адекватный ребенок, не склонный ни к обману, ни к хитрости. Со всеми у сложились хорошие отношения. Единственное, она была довольно закрытым человеком. Но мы это списывали на особенности ее воспитания и не навязывались с общением.Раньше у забитой родителями девочки уже было три попытки суицида. Но отец и мать на это никак не реагировали. Более того, они до сих пор настаивают, что в семье была хорошая обстановка, а дочь просто оказалась слишком обидчивой.Однако у следователей на этот счет совсем другое мнение.– Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической посмертной экспертизы девочка на протяжении долгого времени до совершения самоубийства находилась в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с систематическим аморальным поведением своего отца в виде систематического унижения чести и достоинства, физического насилия, которая носила повторяющийся, угрожающий характер, – считает руководитель 2-го отделения Контрольно-следственного отделения областного СУ СК Татьяна Костерева. – Кроме того, согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, высказывания со стороны отца носят оскорбительный, унижающий человеческое достоинство характер.Айнура Рахимова (имя и фамилия изменены), обвиненного в доведении собственного ребенка до самоубийства, на время следствия заключили под домашний арест. Он сообщил, что ни в чем не раскаивается. Супруга полностью его в этом поддерживает. Скорбят ли они хотя бы глубоко в душе, что пожелание смерти для дочери сбылось, известно только им.В Следственном комитете призывают: если вы стали свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, сообщите об этом. Ваше неравнодушие может спасти жизнь невинного существа, которое только начинает жить.Телефон доверия «Ребенок в опасности!» с коротким бесплатным номером 123 работает круглосуточно.КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:«Если ребенок увидит любовь и заботу родителей, он сам придет к ним со своими проблемами»Старший эксперт 3-го экспертного отдела (дислокация г. Омск) Сибирского филиала (дислокация г. Новосибирск) ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК России» Денис ДМИТРИЕВ:– Основы личности, безусловно, закладываются в детстве. Если ребенок с детства видит преступное поведение в семье, пьянство и другие негативные проявления, он считает, что так вести себя дозволено. Также и эмоциональную отстраненность, холодность он переносит уже в свою взрослую жизнь. Если ребенок не получает внимания, да это еще и часто сопряжено с домашним насилием, финал может быть крайне негативным. Родители даже не всегда отдают себе отчет, что делают что-то неправильно. Как в ситуации с этой погибшей девочкой, где отец был уверен, что проявляет заботу таким чрезмерно строгим контролем над дочерью. Чтобы не допустить трагедии, надо стараться замечать сигналы, которые посылает ребенок. Прежде всего это резкая смена поведения. Например, подросток замкнулся, несмотря на то, что был гиперобщительным. Или, скажем, собирал наклейки и внезапно потерял к этому интерес и раздал коллекцию. То есть, ребенок отказывается от чего-то такого, что раньше любил. В ситуации, если вы это заметили, необходимо наладить контакт. Это не значит, что его надо заставлять с вами общаться. Если он увидит любовь, ласку и заботу с вашей стороны, он сам к вам придет. Я за демократичный способ воспитания. Дети не должны бояться родителей, а видеть в них в первую очередь друзей. Для этого надо общаться с ними на равных – на эмоциональном уровне не как взрослый с ребенком, а как понимающий родитель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Один попал в реанимацию, другому оторвали ухо: Омские родители истязали своих маленьких детейЭта дикая история произошла в деревне Спартак Москаленского района Омской области. Возможно, все можно было бы остановить намного раньше. Но страдания маленького больного мальчика из многодетной семьи Мельченко (фамилия изменена) были, судя по качеству проверок и результатам, глубоко безразличны опеке. Итак, все по порядку.«Глава» семейства Иван (имя изменено), после того, как родился старший мальчик, названный в честь него Ваней (имя также изменено), в очередной раз отправился в колонию за кражу. Вообще, «послужной список» мужчины впечатляет – уголовные дела возбуждали больше десяти раз. 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