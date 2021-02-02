«Папа заставлял нас стоять на кулаках»: Омича, бросавшего детей на пол, арестовали на два месяца

От общения со СМИ Эдуард отказался.

Накануне в Омске задержали мужчину, который жестоко избил собственных детей. Внимание к ситуации в семье привлекли фото и видео в соцсетях, на которых четко видно, как отец бросает детей на пол и бьет ногами. Обескураженная мать пыталась остановить мужа, но не смогла и ушла, опасаясь за младшего ребенка.

На первый взгляд семья была благополучной: дети ни в чем не нуждались, проживали в коттедже, отец недавно открыл свой маленький бизнес. Но первые впечатления оказались обманчивы. На допросе Эдуард Ю. сообщил следователям, что заметил, как один из детей заплакал во время прогулки, и позвал их домой. На видео, по его словам, он пытался выяснить, что произошло. Что бы не двигало Эдуардом тогда, гуманными такие методы точно не назовешь.

Стало известно, что в семье воспитываются трое детей: 8-летняя девочка, 5-летний мальчик, и один младенец. Как следует из показаний старших детей, их Эдуард наказывал часто, но делал это в отсутствии матери. Девочка рассказала, что отец бил их ремнем, ставил в угол и заставлял стоять в упоре лежа на кулаках. Об этом же рассказал и ее младший брат. Сам мужчина заявил, что не помнит, как пинал сына по лицу. Вот что он вспомнил о событиях того дня, когда было записано видео:

- У меня плакал ребенок и очень громко кричал. Я подскочил к окну, понял, что что-то произошло с детьми. Начал стучать в окошко, чтобы они быстро зашли в дом. Когда в дом зашли дети, я был в эмоционально неуравновешенном состоянии. Супруга спустилась позже. Я поднял сына, спросил: «Что ты кричал?», бросил на пол. Потом опять поднял, спросил: «Что ты кричал?» и бросил на пол. Потом схватил дочь, также поднял, спросил: «Что ты с ним сделала?» и также бросил на пол. Потом выгнал на улицу, - рассказал Эдуард о своих действиях на видео. Также мужчина рассказал, что действительно бил детей ремнем и ставил на кулаки, но только чтобы у них была хорошая физическая форма.

Жена Эдуарда тоже дала показания, где рассказала, что детей он бил с октября. Скандальное видео женщина записала 23 января, по словам женщины, она поняла, что истязания продолжатся, поэтому и включила видеозапись.

- В последнее время у мужа не было работы, начались проблемы, стал злоупотреблять спиртным. До этого он воспитывал детей нормально, однако мог заставить их отжиматься или просто ругал. Но не бил, - рассказала она.

Сам Эдуард просил суд оставить его на свободе под подпиской о невыезде. Омич обосновывает это тем, что у него есть обязательства перед работниками и кредиты в банках. Он считает, что семья останется без средств к существованию. Эдуард также заявил, что готов жить в другом доме, например, у сестры. Жена и дети не хотят его видеть.

- Центральный районный суд г. Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Ход дальнейшего расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры, - сообщили об итогах заседания в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Домой Эдуард пока не вернется. Дальнейшим расследованием дела будет заниматься Следственный комитет по Омской области. Они выяснят все обстоятельства произошедшего инцидента.