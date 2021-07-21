В Омск проверить экологию прибыл заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин

Дмитрий Демешин приехал в Омск с официальным визитом. Фото: epp.genproc.gov.ru

В среду, 21 июля, в Омск с официальным визитом прибыл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

По информации ГТРК «Иртыш», главной темой рабочей поездки станет заседание по экологии. В нем примут участие представители Росприроднадзора и минприроды. Кроме этого, заместитель Генпрокурора проинспектирует строительство детского сада по национальному проекту на 1-й Станционной и подведет итоги работы областной прокуратуры за первое полугодие.

Напомним, ситуация с промышленными выбросами в регионе близка к критической. Местные жители постоянно жалуются на невыносимую химическую вонь, которая распространяется уже по всему городу и особенно отчетливо чувствуется по ночам. Почти ежедневно в Омске фиксируется превышение предельно допустимой концентрации всевозможных опасных веществ, в том числе фенола и сероводорода.

Тем временем после обращения с этим вопросом на Прямую линию президента, Следственный комитет по Омской области возбудил сразу несколько уголовных дел по факту загрязнения окружающей среды.

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