«Как будто в квартире вентиль у баллона открыли»: Омичи жалуются на вонь, которая проникает с улицы

Омичи могут любоваться романтичным закатом на фоне дымящих труб. Фото: vk.com/air_omsk

В ночь на 19 июля Омск пережил очередную «газовую» атаку. Особенно отчетливо запах газа ощущался на Левом берегу.

А несколькими днями ранее, 15 июля люди жаловались, что интенсивно пахло чем-то химическим, похожим на добавки к пропану.

– В этот вечер была особо нестерпимая газовая вонь – как будто в квартире у баллона с пропаном вентиль открыли, – делится впечатлениями подписчик паблика «Дыши. Омск».

– При южном ветре будет накрывать с шинного, сажевого и других предприятий южной промзоны, Левому может достаться от индустриального парка, сама ощутила запахи в центре. Разделяю возмущение, – пишет другая жительница Омска.

Чувствуют омичи и другие химические «ароматы» на улице:

– В «Амуре-2» жутко воняет. Будто жжеными спичками. Закрыли дома все окна. Невозможно дышать, ужас. Что же это?

При этом горожане смотрят прогноз погоды, чтобы узнать, какими выбросами придется дышать в ближайшее время, и могут определить направление ветра по запаху.

– Внимание! Сегодня с шести утра ветер северный и северо-западный! Газовая вонина на весь день обеспечена. Закрывайте окна, надевайте противогазы! Желательно покинуть город, – шутит один из комментаторов.