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Общество20 июля 2021 15:10

Стало известно, чем дышали омичи во время последних выбросов

Разные ведомства сообщили о разных загрязнениях
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи дышали сероводородом и формальдегидом.

Омичи дышали сероводородом и формальдегидом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буквально вчера многие омичи жаловались на сильный химический запах, который чувствовали во многих районах, но сильнее всего на Левом берегу.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какие именно вещества фиксировали в воздухе. По данным синоптиков, в воздухе над городом зафиксировали 3,5 ПДК формальдегида в Октябрьском округе. В целом уровень загрязнения в воздухе над городом был повышен. Также на жалобы омичей отреагировали в минприроды, рассказав, что зафиксировали на стационарном посту превышения по сероводороду в 1,4 ПДК.

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду для рассеивания выбросов на ближайшие два дня. Уровень загрязнения воздуха обещают пониженный.