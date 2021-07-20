Стало известно, чем дышали омичи во время последних выбросов

Омичи дышали сероводородом и формальдегидом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буквально вчера многие омичи жаловались на сильный химический запах, который чувствовали во многих районах, но сильнее всего на Левом берегу.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какие именно вещества фиксировали в воздухе. По данным синоптиков, в воздухе над городом зафиксировали 3,5 ПДК формальдегида в Октябрьском округе. В целом уровень загрязнения в воздухе над городом был повышен. Также на жалобы омичей отреагировали в минприроды, рассказав, что зафиксировали на стационарном посту превышения по сероводороду в 1,4 ПДК.

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду для рассеивания выбросов на ближайшие два дня. Уровень загрязнения воздуха обещают пониженный.