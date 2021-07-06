Запретить все массовые мероприятия: Итоги оперштаба по коронавирусу в Омской области оказались неутешительными, но предсказуемыми

В санатории и дома отдыха теперь будут заселять только при предъявлении QR-кода или других документов о прививке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области продолжает стремительно увеличиваться число заразившихся коронавирусом. Уже несколько дней подряд бьются абсолютные антирекорды

По данным на вторник, 6 июля, Омская область оказалась на 14-м месте среди 85-ти российских регионов по суточному приросту заболевших. Абсолютные антирекорды с начала пандемии бьются уже несколько дней подряд. Впервые преодолен психологический барьер в три сотни человек - 306 новых пациентов с положительными тестами на ковид. При этом стабильно высокой остается и смертность от инфекции. Ежесуточно она забирает жизни трех-пяти человек.

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, главный санитарный врач региона Александр Крига подписал Постановление об обязательной вакцинации. Несмотря на формулировку "для определенных категорий населения", фактически под это решение попадает большая часть сотрудников местных предприятий и организаций. Это около 600 тысяч человек.

С связи с этим регион столкнулся с другой проблемой - такого количества доз прививок сейчас просто нет в наличии. И, чтобы успеть привить всех первым компонентом вакцины до 31 июля, как требуется в распоряжении областного Управления Роспотребнадзора, придется сильно постараться.

Эти и ряд других вопросов обсудили сегодня на заседании оперштаба в правительстве региона.

Руководитель управления Роспотребнадзора Александр Крига предложил запретить проведение всех массовых мероприятий. Кроме того, по его мнению, необходимо запретить работу детских игровых комнат, приостановить деятельность фуд-кортов, театров, концертных залов, цирка и иных организаций отдыха и развлечений. Запретить работу общепита в ночное время.

По мысли Криги, в последние должны пускать только при наличии документов о прохождении полного курса вакцинации. Также в его предложении был ряд запретов на работу спортивных и оздоровительных организаций.

Собравшиеся пришли к выводу, что большую часть этих ограничений ввиду сложной эпидемической ситуации все-таки стоит ввести.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

«Необходимо усилить контроль за санитарным режимом на территории всех объектов экономической деятельности»

– На заседании оперативного штаба решили запретить проведение всех массовых мероприятий. Если говорить о крупных событиях, таких как «Королева спорта», принято решение перенести на месяц. Также необходимо усилить контроль за санитарным режимом на территории всех объектов экономической деятельности. Кроме того, заселение в санатории и дома отдыха будет осуществляться только при наличии документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Будет установлено ограничение пропускной способности для фитнес-центров, бассейнов и других крытых спортивных сооружений не более 50%.

Сегодня мы обеспечены расходными материалами и лекарствами на полтора месяца. Для обеспечения доступа к стационарной помощи продолжаем разворачивать новые койки – к 12 июля для лечения больных с коронавирусом будет отведено 2901 место (345 из них в ЦРБ).

В помощь системе здравоохранения в ближайшие дни будет разыгран контракт на услуги такси для медиков на 50 автомобилей.

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КСТАТИ:

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По информации областного Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю по сравнению с предыдущей прирост заболеваемости составил 60.9%. Заражаются люди практически всех возрастов – в основном это сотрудники и посетители заведений общепита, торговли. Подавляющее большинство заболевших пользовались общественным транспортом.

В связи с этим главный санитарный врач региона Александр Крига принял непопулярное, но необходимое решение – об обязательной вакцинации. (Далее...)

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