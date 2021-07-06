Роспотребнадзор признал нехватку вакцины от ковида в Омске

Осталось меньше месяца, чтобы выполнить прививочный план в Омской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно глава омского Роспотребнадзора Александр Крига издал указ об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Оказалось, что прежде всего получить вакцину должны работники сферы услуг, госслужащие и работники транспорта. Да и общий план по вакцинации 60% населения должен быть выполнен уже к концу месяца. С теми, показателями, которые есть сегодня, это не выглядит реалистичным.

Роспотребнадзор признал, что пока наличие нужного количества вакцин под вопросом, сообщает Город55. Как подчеркнули в ведомстве, сейчас от ковида привито около 305 тысяч омичей, а чтобы достичь показателей в 60% населения, нужно поставить еще 588 тысяч прививок. При том что сроки поджимают, осталось всего 26 дней.

- Что касается поставок вакцины, то они регламентируются министерством здравоохранения РФ, как по объемам, так и по датам, - отметили в пресс-службе омского министерства здравоохранения. Согласно данным минздрава в Омск каждую неделю прибывает по 30-50 тысяч доз вакцины. Но этого недостаточно, чтобы за оставшийся срок привить столько людей.

Сейчас владельцы предприятий, которые собираются прививать сотрудников должны собрать списки и подать их в поликлиники. Возможно, на основе этих данных будут формировать дополнительные заказы на поставки вакцины.