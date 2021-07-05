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Общество5 июля 2021 5:26

Омский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от коронавируса: Кому придется ставить прививки

Первые вакцины должны быть сделаны не позднее 31 июня
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омская область стала одним из первых регионов РФ, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Омская область стала одним из первых регионов РФ, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области несколько суток подряд бьются абсолютные антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений растет с геометрической прогрессией. Только по данным на воскресенье, 4 июля, выявили 288 пациентов с положительными тестами на ковид. Стабильно высокой остается и смертность, ежедневно инфекция забирает жизни у трех-пяти человек.

Ситуацию можно изменить, если бы удалось создать коллективный иммунитет. Но для этого необходима вакцинация не менее 60% населения. При этом в Омской области в некоторых отраслях привито только 0,1% сотрудников. Омичи все еще верят в страшные рассказы о якобы жутких побочных эффектах от прививки, делятся ими друг с другом и продолжают массово заражаться.

Тем временем места в больницах не безграничны. Все мы помним катастрофическую ситуацию осенью прошлого года с огромными очередями из скорых, везущих пациентов на обследования, и нехваткой ковидных коек даже для больных с тяжелыми поражениями легких.

По информации областного Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю по сравнению с предыдушей прирост заболеваемости составил 60.9%. Заражаются люди практически всех возрастов – в основном это сотрудники и посетители заведений общепита, торговли. Подавляющее большинство заболевших пользовались общественным транспортом.

В связи с этим главный санитарный врач региона Александр Крига принял непопулярное, но необходимое решение – об обязательной вакцинации. Добавим, правило распространяется не на всех, а на отдельные категории граждан. Кроме того, имеющим медицинские противопоказания прививки ставить, конечно, не будут.

– Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области, [...] организовать в срок до 31.07.2021 года проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 26.08.2021 – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников; представить не позднее 07.07.2021 в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих, – говорится в тексте Постановления, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

КТО ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ:

1. Сотрудники в сфер:

– торговли;

– общественного питания;

– образования;

– здравоохранения;

– социальной защиты и социального обслуживания;

– предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.);

– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

– бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных;

– клиентских подразделений финансовых организаций;

– организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

– многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

– транспорта общего пользования, такси;

– жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

– культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

– досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

– детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

– театров, кинотеатров, концертных залов;

– массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

2. А также:

– государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области;

– муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Омской области,

– работники органов власти Омской области и подведомственных им организаций.

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