Уже 306 человек: Омская область попала в 15 регионов с самым высоким приростом заражений коронавирусом за сутки

В Омской области предстоит вакцинировать 600 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Омской области продолжает стремительно расти число новых пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

По данным федерального оперштаба на вторник, 6 июля, за минувшие сутки в нашем регионе выявлено еще 306 случаев заражения. Сейчас область находится на 14-м месте из 85-ти по числу заболевших за сутки.

Напомним, в начале недели стало известно о Постановлении главного санврача Омской области Александра Криги об обязательной вакцинации для местных жителей. Прививки придется поставить 60% сотрудников большинства предприятий и организаций. По мнению экспертов, это позволит выработать коллективный иммунитет и остановить распространение инфекции.

При этом первый компонент, всем, кто подлежит прививке, – а это около 600 тысяч человек – необходимо поставить до 31 июля, второй – до 26 августа. Но со сроками могут возникнуть серьезные затруднения. Такого количества доз вакцины в регионе пока нет. Сейчас вопрос решается совместно областным минздравом и Управлением Роспотребнадзора.

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По информации областного Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю по сравнению с предыдущей прирост заболеваемости составил 60,9%. Заражаются люди практически всех возрастов – в основном это сотрудники и посетители заведений общепита, торговли. Подавляющее большинство заболевших пользовались общественным транспортом.

В связи с этим главный санитарный врач региона Александр Крига принял непопулярное, но необходимое решение – об обязательной вакцинации. (Далее...)