Губернатор Александр Бурков поставил прививку от коронавируса

Всех омских госслужащих обязали привиться до 31 июля. Фото: правительство Омской области

Губернатор Александр Бурков сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вообще-то, глава региона, в прошлом году переболел ковидом. Специально для таких людей разработали вариант вакцины «Спутник Лайт». Однако в наш город ее, видимо, пока не завезли, поэтому глава региона привился стандартным «Спутником V» (Гам-Ковид-Вак).

Добавим, что сделать прививку от коронавируса – это уже не личный выбор губернатора, а обязанность. По решению главного санврача Омской области Александра Криги, все госслужащие региона обязаны быть вакцинированы первым компонентом до 31 июля, вторым – до 26 августа. С подробным перечнем тех, для кого еще прививку от ковида сделали обязательной, можно ознакомиться здесь.

Однако многие омичи уже начали жаловаться на нехватку вакцин в поликлиниках. Эту проблему обещают решить в скором времени.

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По информации областного Управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю по сравнению с предыдущей прирост заболеваемости составил 60,9%. Заражаются люди практически всех возрастов – в основном это сотрудники и посетители заведений общепита, торговли. Подавляющее большинство заболевших пользовались общественным транспортом.

В связи с этим главный санитарный врач региона Александр Крига принял непопулярное, но необходимое решение – об обязательной вакцинации. (Далее...)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вакцина «Спутник Лайт»: в чем ее отличие от «Спутник V» и других

– На самом деле оба компонента вакцины «Спутник V» разработаны аналогично. Сильная реакция организма на второй компонент вакцины, созданный с использованием 5-го типа аденовируса, связана с тем, что люди реже встречались в своей жизни с этим типом вируса, он встречается реже 26-го. Еще один важный момент, совсем нечасто бывает так, что один и тот же человек болел и аденовирусом 26-го типа, и аденовирусом 5-го типа. Соответственно, первая прививка может вызывать совсем небольшую реакцию на компонент вакцины, а вот на вторую часть реакция идет более сильная, может даже температура подниматься. Однако вектор на основе 5-го аденовируса точно доставляет S-белок коронавируса в клетки. Именно это и обеспечивает общую эффективность «Спутника V» выше 90%. Два разных вектора как раз друг друга дополняют и, если первый дает низкий уровень антител, то второй компонент его усиливает, – объясняет Евгений Тимаков необходимость именно двух уколов. (Далее...)