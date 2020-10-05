«Придется работать дистанционно»: У губернатора Омской области Буркова подтвердился коронавирус

Александр Бурков во время визита в Беларусь. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В понедельник губернатор Омской области Александр Бурков объявил, что заразился коронавирусом.

– Добрый день, друзья! Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат. К сожалению, придется уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно. Участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. Неукоснительно выполняю все рекомендации медиков, – написал Александр Бурков на своей странице в Instagram. – Прошу, берегите себя и своих близких! Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!

Не исключено, что инфекцию глава региона мог подхватить во время рабочего визита в Беларусь. На всех протокольных фото видно, что никто из участников мероприятия не соблюдает масочный режим.

Судя по всему, теперь все участники делегации, а также другие контактировавшие с ними сотрудники областного правительства будут вынуждены уйти на самоизоляцию.

Напомним, ранее тест на ковид подтвердился и у бывшего губернатора. 80-летний Леонид Полежаев также в Instagram сообщил, что чувствует себя нормально и идет на поправку.