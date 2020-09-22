Леонид Полежаев, зараженный коронавирусом, обратился к омичам из больницы

Леонид Полежаев чувствует себя нормально. Фото: Instagram.com

В выходные тревожная новость поступила из областной клинической больницы. Туда с диагнозом коронавирус привезли бывшего губернатора Леонида Полежаева. Политику уже 80 лет, а значит он в группе риска. Поэтому многие забеспокоились о здоровье некогда бессменного главы региона.

Тем более что информация о самочувствии Леонида Полежаева была сведена к минимуму. Единственное, в омском минздраве сообщили, что он в удовлетворительном состоянии. Информационный вакуум заполнил сам экс-губернатор. Он сделал заявление о своем здоровье в Instagram и в свойственной ему ироничной манере обратился к омичам.

- Спасибо вам за теплые слова и беспокойство о моем самочувствии. А кому-то придётся ещё подождать. Силы есть, собираюсь на поправку. Всем здоровья и легкого дыхания! - говорится в аккаунте Леонида Полежаева.