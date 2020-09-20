Леонид Полежаев срочно госпитализирован в больницу с коронавирусом

Бывший губернатор сейчас в больнице.

Тревожные новости поступили от регионального Минздрава. В ведомстве сообщили о том, что в областную больницу с диагнозом коронавирус доставлен бывший омский губернатор Леонид Полежаев. Сейчас он госпитализирован. Врачи будут лечить политика.

- Леонид Константинович Полежаев действительно госпитализирован в областную больницу с подозрением на коронавирус. Состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, - говорится в официальном сообщении мнистерства здравоохранения Омской области.

Где именно заразился политик, пока неизвестно. Полежавеву уже 80 лет, так что он находится в группе риска для пациента с коронавирусом. Несколько месяцев назад он заявлял, что коронавирус это божье наказание за депрессию и уныние.

"Комсомольская правда в Омске" искренне желает Леониду Полежавеву скорейшего выздоровления.