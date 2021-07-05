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Общество5 июля 2021 11:15

Закрыть рестораны и отменить массовые мероприятия: стало известно, какие ограничении обсудят на омском оперштабе

Подобные ограничения Роспотребнадзор уже предлагал ввести неделю назад
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На заседании оперштаба осудят новые ограничения для омичей.

На заседании оперштаба осудят новые ограничения для омичей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске эпидемиологческая ситуация пока продолжат ухудшаться. Минздрав фиксирует почти по 300 зараженных в сутки, а количество выздоровевших только уменьшается. На фоне этого Роспотребнадзором уже принято решение об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер. Большинству омичей, которые часто контактируют с другими людьми на рабочем месте, придется поставить прививку.

Уже завтра, 6 июля, в Омске пройдет заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Судя по сложившейся обстановке, там обсудят новые ограничения, которые могут вступить в силу на территории Омской области.

Как стало известно, на повестке совещания точно будет обсуждаться запрет на проведения массовых мероприятий и ограничения для ресторанов, фудкортов и детских игровых комнат. Напомним, что похожие ограничении Роспотребнадзор предлагал ввести еще на прошлом заседании, но тогда решили не принимать слишком радикальных мер. Общепиту позволили работать как раньше, а количество гостей на массовых мероприятиях сократили до 50% от максимальной вместимости зала. Заседание назначено на 16:00. Оперативные итоги станут известны ближе к вечеру 6 июля.

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