Увеличат коечный фонд и просят прививаться: Стали известны итоги заседания оперштаба по коронавирусу в Омске

Локдаун Омску пока не грозит, но некоторые ограничения все же ввели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Предполагалось, что на нем могут принять довольно жесткие ограничения, как это уже сделали во многих других городах. Но в Омска пока пошли по другому пути.

Роспотребнадзор, конечно, предлагал несколько запретов, но многие из них пока все же остались не удовлетворенными. Так на заседании приняли решение ограничить заполняемость залов на массовых мероприятиях до 50%. Сейчас количество гостей не должно превышать 75% от максимальной вместимости.

Также усилят контроль за соблюдением антиковидных мер и масочного режима. В Омске снова начнут пристально следить за ношением масок в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Роспотребнадзор предлагал ограничить работу фудкортов и детских комнат в торговых центрах хотя бы в выходные дни, но оперштаб пока не пошел на эти меры, оставив прежний режим работы для бизнеса.

Как отметил губернатор Омской области Александр Бурков, количество зараженных каждый день увеличиваться, об этом говорит и минздрав, каждый день публикуя все возрастающие цифры. Из-за этого в Омске принято решение увеличить коечный фонд в ковидных госпиталях еще на 655 мест, которые обеспечат кислородом и ИВЛ. Также власти пока не стали вводить принудительную вакцинацию, но настойчиво просят всех, у кого нет противопоказаний, привиться.

- Все должны понимать, что если мы не хотим нового локдауна, мы должны прививаться. Мы не идем на введение обязательной вакцинации, но призываем всех, кто не имеет противопоказаний это сделать. Это единственный способ защитить себя и своих близких, - отметил Александр Бурков.

Режим повышенной готовности в регионе также сохраняется до 31 июля.