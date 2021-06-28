Названы ограничения, которые омский Роспотребнадзор будет требовать ввести на оперштабе

Масочный режим в ближайшее время даже не думают отменять. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация в Омской области. Каждый сутки медики фиксируют под 200 человек зараженных ковидом. Даже в Роспотребнадзоре признали: происходящее ни что иное, как третья волна коронавируса. И не исключено, что ситуация будет лишь ухудшаться. Омские больницы снова массово начали переводить под прием пациентов с ковидом. В общем, все это мы уже проходили весной прошлого года.

Еще на прошлом оперштабе Роспотребнадзор требовал ввести новые ограничения в Омской области. Но тогда власти не прислушались. Новое заседание оперштаба состоится сегодня, 28 июня в 16.00. В санитарном ведомстве рассказали, на каких запретах и ограничениях будут настаивать:

- продлить режим повышенной готовности и масочный режим;

- приостановить работу фудкортов, детских комнат и зон отдыха в торговых центрах по выходным;

- отменить все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Там, где есть возможность, зрители смогут наблюдать за ними в онлайн режиме через Интернет;

- оставить обязательной самоизоляцию для омичей старше 65 лет и продлить ее до 1 августа;

- усилить проведение вакцинации для омичей, старше 60 лет (особенно для пациентов с хроническими болезнями);

- усилить контроль за исполнением масочного режима в общественных местах.

Можно сказать с 99% уверенностью, что оперштаб согласится с мерами, предложенными омским Роспотребнадзором.