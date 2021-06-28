Новый рекорд 2021 года: за сутки в Омской области заразились ковидом 210 человек

Коронавирус в Омске активно распространяется. Фото: Артем КИЛЬКИН

Третья волна коронавируса активно распространяется по всей России. Исключением не стала и Омская область. В последние сутки в регионе зафиксировали 210 новых случаев заражения. Это пока рекорд 2021 года. Больше зараженных после Нового года не фиксировали. Похожие значения фиксировали только во вторую волну коронавируса. Общее число зараженных за все время пандемии достигло 50 329 человек.

Выздоровели за день всего 23 омича. На фоне постоянно растущего числа зараженных, такие данные совсем не выглядят утешительными. Сейчас в Омской области успешно справились с ковидом 41 904 человека. Почти на 10 тысяч меньше, чем заболели.

Погибли сегодня 5 человек. Ежедневные показатели смертности тоже начали расти. До этого фиксировали всего по 1-2 случая. Общее число погибших от коронавируса в Омской области теперь составляет 1 504 человека.