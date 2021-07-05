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Общество5 июля 2021 10:29

В Омске за сутки ковидом заразились 297 человек

Заболеваемость продолжает расти
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Количество заразившихся за сутки почти достигло 300 человек.

Количество заразившихся за сутки почти достигло 300 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает активно распространяться по территории Омской области. По последним данным минздарав, за сутки заразились 297 человек. Большая часть из них, 219 пациентов, остались лечиться дома, а остальные заняли места в ковидных госпиталях. С начала пандемии, ковидом переболели уже 52 173 человека.

Выздоровели за сутки всего 22 пациента. Это, пожалуй, самый большой разрыв между выздоровевшими и заболевшими с начала года. За все время пандемии в Омской области вылечиться от ковида смогли 42 309 человек.

К сожалению, вирус продолжает уносить жизни омичей, сегодня врачи зафиксировали 2 смерти. Всего в Омске скончались от болезни 1 534 человека.