Обязательная вакцинация в Омске: где можно сделать прививку от коронавируса

Прививки можно поставить даже в торгово-развлекательных центрах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, в понедельник, 5 июля, стало известно о постановлении об обязательной вакцинации, подписанном главным санитарным врачом Омской области Александром Кригой. Под прививочную кампанию попадает большинство жителей региона.

Омичи уже начали жаловаться, что не могут записаться на вакцинацию. В Управлении Роспотребнадзора также признали, что пока имеющихся доз прививок недостаточно. Впрочем, этот вопрос обещают решить.

Тем временем пресс-служба омской мэрии опубликовала перечень мест, где можно сделать прививки. Это районные поликлиники Омска, а также семь прививочных пунктов в разных районах города. Графики их работы составили с учетом трафика и запроса посетителей.

Перечень прививочных кабинетов:

– ТЦ «АТ-Маркет» (Дианова, 14) – ежедневно с 10.00 до 18.00;

– ТЦ «Континент» (70 лет Октября, 25/2) каждую субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00;

– ТК «Панорама - центр» каждое воскресенье с 9.00 до 12.00;

– ТК «Амурский» каждую субботу и воскресенье с 9.00 до 14.00;

– ТЦ «Мега» (бульвар Архитекторов, 35) ежедневно с 10.00 до 20.00;

– К/т «Первомайский» (Заозерная, 15) ежедневно с 12.00 до 18.00;

– Гипермаркет «ОКЕЙ» (Энтузиастов, 2/1) каждую субботу, воскресенье с 11.00 до 16.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.