Омские предприниматели накануне оперштаба попросили не вводить жестких ограничений для бизнеса

В Омске снова могут закрыть фудкорты и рестораны, как это было в первую волну ковида. Фото: Алиса ТИТКО

Уже сегодня вечером состоится заседание оперштаба по борьбе с коронвирусом. На нем обсудят возможности введения новых ограничительных мер. Накануне стало известно, что в повестке заседания будут ограничения работы ресторанов и фудкортов, а также жестких ограничений на проведения массовых мероприятий. До этого омский Роспотребнадзор принял решение о введении обязательной вакцинации отдельных категорий работников. Более 60% работников сферы обслуживания должны обязательно вакцинироваться.

Представители омского союза предпринимателей обратились к губернатор в открытом письме, где высказали свою позицию относительно готовящихся ограничительных мер.

- Хотели бы отметить, что по нашей оценке основной источник эпидемиологической опасности сегодня находится не в сфере предприятий и организаций потребительской сферы, которые в основном выполняют санитарные нормы и правила, а по большей части сконцентрирован в сфере массовых мероприятий, в том числе спортивно-культурного характера, санитарно-эпидемиологический контроль за организацией и проведением которых до сих пор не регламентирован. Кроме того существующая статистика не подтверждает какие-либо факты инфицирования в организациях сферы услуг и общественного питания, - отметил в письме Дмитрий Голованов, председатель союза омских предпринимателей.

Бизнесмены переживают, что после нового локдауна многие предприятия в сфере услуг просто закроются. Они отмечают в своем обращении, что после весенних ограничений бизнес еще не успел полностью восстановиться, а государственные меры поддержки уже перестали действовать и вводить их снова, похоже, пока не планируют.

Еще одной темой для беспокойств стала обязательная вакцинация работников. Предприниматели всерьез предполагают, что это приведет скорее к массовым увольнениям, чем к увеличению числа вакцинировавшихся.

- Вынужденным массовым сокращением персонала и массовым увольнением работников, которые окажутся вне рамок обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников. Здесь возникает вопрос логичности мер. Поскольку уволенные сотрудники вакцинацию уже не смогут пройти, а у работодателей исчезают эффективные методы контроля за ее осуществлением у уволенных работников, - высказался на этот счет Дмитрий Голованов.

Также бизнесмены с опаской оглядываются на опыт других регионов, которые уже ввели похожие меры и столкнулись с недостатком вакцины. Они не хотели бы повторения этого в нашем регионе.

- Кроме того омский Роспотребнадзор и Минздрав должны высказать позицию о значении наличия антител для обоснованного временного переноса сроков вакцинации и может ли такой временный медотвод при наличии антител заменять прививочный сертификат, дать методические рекомендации и типовые формы (журналы учета, образцы заявлений и т.п.) оформления «отказников», уже привитых сотрудников, - отметил Дмитрий Голованов.

Итогом письма стала просьба не вводить запрет на работу предприятий сферы услуг и общественного питания на ближайшем оперштабе. Он состоится уже сегодня в 16:00. Оперативные итоги читайте не нашем сайте после 17:00.

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