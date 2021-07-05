Ограничения для бизнеса и ужесточение ковидных мер: в Омске пройдет заседание оперштаба

В Омске обсудят новые ограничения по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омичи все больше чувствуют на себе третью волну коронавируса. В выходные количество заболевших приблизилось к 300 за сутки. Это самый большой показатель, который фиксировали в регионе за все время наблюдений. На фоне этого для отдельных категорий граждан в Омской области ввели обязательную вакцинацию.

Уже завтра, 6 июля, в Омске состоится очередное заседание оперштаба. Скорее всего на нем обсудят новые ограничительные меры. Уже заговаривали о введении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, а также о запрете массовых мероприятий. Напомним, что на последнем заседании жестких ограничительных мер решили не принимать.