Истязавшей новорожденного сына омичке смягчили наказание из-за срока давности эпизодов дела

Олесю Бакшееву приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Только что в Омском районном суде вынесли приговор 31-летней Олесе Бакшеевой, которую признали виновной в систематическом истязании ее новорожденного малыша. Приговор вынесли по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

В пресс-службе Следственного комитета по Омской области сообщили, что решением суда Бакшееву приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Напомним, женщина на протяжении долгого времени – с одного месяца до 1,5 лет – систематически истязала своего новорожденного сына. Малыш практически поселился в больнице, куда его привозили все с новыми травмами и заболеваниями. Однако опека и ПДН обратили внимание на происходящее только после очередного вопиющего случая, когда малыш получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенка изъяли из семьи, а в отношении его матери возбудили уголовное дело. Материалы передали в Следственный комитет региона. Подробнее об этой истории мы писали здесь.

Из-за всего этого процесс затянулся, и к моменту, когда начался суд, по части эпизодов этой бесчеловечной истории уже наступил срок давности. Иначе наказание могло быть еще более суровым.

В интервью «Комсомольской правде в Омске» Бакшеева объясняла, что Миша (имя мальчика изменено) – ее второй и нежеланный ребенок. Женщина рассказала, что она и сама якобы жертва домашнего насилия – систематически, даже на большом сроке беременности, избивал муж. Он и заставил ее родить младшего сына ради маткапитала. Вот, что она тогда ам говорила:

Младшего мальчика Бакшеевых, которых лишили на него родительских прав, сейчас усыновила семья, которая о нем заботится и любит его. Олеся рассказала нам, что рада такому исходу событий. А вот ее старший, 4-летний ребенок, остался в ее семье, его будет воспитывать отец.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель министерства труда и социального развития Омской области Анастасия ЛАВРОВА:

«Комсомолка» попыталась как-то устроить судьбу Олеси. Но вот, что нам рассказали в минтруда и соцразвития, сотрудники которого не смогли остаться равнодушными к этой истории и провели свою проверку.

- Мы уже давно знакомы с этой женщиной. Неоднократно предлагали ей помощь, несколько раз оформляли ее в социально-реабилитационный центр. Но она сбегала оттуда без объяснений. Думаю, что связано с особенностями ее здоровья (у Бакшеевой диагностирована умственная отсталость в легкой форме. - Прим. авт.). В этот раз с ней снова связался наш психолог, пытался узнать, нужна ли ей какая-то помощь. Но она от всего отказалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я его ненавижу!»: У омички, избивавшей сына-младенца до полусмерти, забрали ребенка лишь после третьего попадания в больницу

За первые восемь месяцев своей жизни крошечный Миша Бакулин (имя и фамилия изменены) перенес столько страданий, сколько выпадает на долю не каждому взрослому человеку.

Малыш родился 5 сентября 2018 года весом всего в 1,6 кг и уже с серьезной патологией – младенец мог питаться только через специальный зонд. А уже через месяц попал в больницу. Правда, совсем по другому поводу.

Как установило следствие значительно позже, 15 октября Мишу до полусмерти избила родная мать Ирина (имя изменено). Его отец Александр (имя изменено) также потом пояснит: не заметил ничего подозрительного и поверил жене, что сын ударился, свалившись с дивана. Сутки мальчик оставался без помощи. (Подробнее...)

«Я живу в аду»: Жительница Омской области, истязавшая сына, сама оказалась жертвой насилия

- Боитесь попасть в тюрьму? – спрашиваю у женщины.

- Конечно! Очень боюсь. А вы бы не боялись?

- Я не мучаю детей.

- Да что вы знаете о моей жизни... Я живу в аду все четыре года, как вышла замуж. А после вашей статьи, когда все узнали, мне в селе устроили настоящую травлю. Мне сейчас очень тяжело.

- Муж не хочет с вами развестись после того, как узнал обо всем? Плохо к вам относится?

- Не то слово... Он меня практически убивает! Сначала, когда мы только с ним познакомились, казался нормальным человеком. А потом, когда я забеременела еще первым ребенком, начал сильно пить и бить меня. Колотил прямо в живот и в голову, когда я была уже на большом сроке. И со вторым ребенком то же самое. Удивляюсь, как они у меня еще нормальными родились. (Далее...)

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ:

«Я скучаю по маме»: Что стало с омским «мальчиком на гречке», которого истязали мать с отчимом

В отношении Юмашевой и Казакова, долгое время истязавших ребенка, возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Им грозило по 7 лет колонии.

Приговор супругам вынесли 21 февраля 2020 года. Казакова лишили свободы на 4,5 года, Юмашеву – на 1,5.

На данный момент женщина отбыла уже две трети наказания и, вероятно, сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении и выйти на свободу уже совсем скоро.

«Комсомолка» узнала, ждут ли ее дома и что думает о маме Паша, которому сейчас уже 10 лет и прав на которого Алину лишили еще во время следствия. Мальчик живет со своей бабушкой Асией, матерью Юмашевой. Кстати, женщина и сама сдавала на какое-то время дочь в детский дом. Но, когда та выросла, они примирились и начали поддерживать отношения.

«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод» пришел соседский мальчик и попросил о помощи. Ребенок был в одних шортах и майке. Он выглядел сильно измученным и с трудом мог передвигаться. Но самое страшное – коленки Паши были сплошным кровавым месивом (далее)

В ТЕМУ

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы готовы взять мальчика и дать ему семью»: Пашу из Омска, которого отчим ставил на гречку, хотят усыновить

Сейчас Паша продолжает жить со своей матерью. Однако уже есть люди, которые очень хотят усыновить школьника. После серии материалов в редакцию "Комсомолки" поступило сразу несколько обращений (далее)