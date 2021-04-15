«Я живу в аду»: Жительница Омской области, истязавшая сына, сама оказалась жертвой насилия

Олеся может избежать наказания по тяжкой статье из-за истечения срока давности преступления. Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня, 15 апреля, с последним словом перед приговором на суде должна была выступить Олеся Б. Женщину обвиняют в тяжком преступлении: по версии следствия, она на протяжении 8 месяцев жестоко истязала своего новорожденного сына. Подробнее мы об этом писали здесь.

МАТЬ МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ПО ТЯЖКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ ИЗ-ЗА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДАВНОСТИ

Но заседание отложили в связи с необходимостью изучить дополнительные обстоятельства. По одному из эпизодов уже истек срок давности. Напомним, уголовное дело в отношении женщины из-за халатности представителей опеки долгое время не возбуждали, процесс сильно затянулся. По первому эпизоду Олесе удалось избежать наказания по преступлению большой тяжести. Судимость по тяжкой статье у нее будет, но ни реального, ни даже условного лишения свободы – нет. Такое же развитие событий возможно и по остальным эпизодам, которые будут рассмотрены судом позже. Из-за этого заседание отложили до 4 мая.

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась в Олесей и узнала, что же ее все-таки побудило – если этому, вообще, есть какое-то оправдание – истязать собственного ребенка на протяжении долгого времени.

«БОЮСЬ ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ»

- Боитесь попасть в тюрьму? – спрашиваю у женщины.

- Конечно! Очень боюсь. А вы бы не боялись?

- Я не мучаю детей.

- Да что вы знаете о моей жизни... Я живу в аду все четыре года, как вышла замуж. А после вашей статьи, когда все узнали, мне в селе устроили настоящую травлю. Мне сейчас очень тяжело.

- Муж не хочет с вами развестись после того, как узнал обо всем? Плохо к вам относится?

- Не то слово... Он меня практически убивает! Сначала, когда мы только с ним познакомились, казался нормальным человеком. А потом, когда я забеременела еще первым ребенком, начал сильно пить и бить меня. Колотил прямо в живот и в голову, когда я была уже на большом сроке. И со вторым ребенком то же самое. Удивляюсь, как они у меня еще нормальными родились.

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- Часто муж дерется?

- Иногда по неделе нормальный, а иногда и несколько день подряд избивает. В последний раз недавно пришел опять пьяный, пытался разбить телевизор. Разозлился, что я ему помешала и накинулся на меня. И даже мою маму уже стал бить. Несколько раз звонила в полицию. Говорю: «Меня убивают, помогите мне!». Участковый так и не пришел.

- Почему вы не уйдете от мужа? Вы не боитесь, что он может с вами что-нибудь сделать?

- Я бы куда угодно от него сбежала, но мне некуда. После свадьбы он перевез меня в деревню, где почти все – его родственники или друзья. Много пустых домов стоит. Я уже несколько раз просилась у хозяев пустить меня туда пожить, но все отказывают. Боятся его. Знают, какой он агрессивный. И как я буду жить без денег? Да он мне и не отдаст старшего сына. Мы переехали из Казахстана в Омскую область с мамой и бабушкой. Они меня воспитывали одни. Я знаю, как тяжело без отца, поэтому терплю ради старшего сына – чтобы он не повторил мою судьбу.

- Вы не пробовали устроиться на работу, чтобы хоть финансово от него не зависеть?

- У меня четыре класса образования, никакой профессии нет. Я раньше работала уборщицей в магазине «Самовар» на Левом берегу. Но он закрылся. Да я и не могу больше работать. Видите, что с руками (обе кисти у женщины перебинтованы. – Прим. авт.)? У меня экзема началась. После контакта с водой кожу очень сильно разъедает. И перчатки не спасают, от них еще хуже раздражение.

- Детей муж тоже бьет?

- Нет, детей – ни младшего не бил (истязание которого ей вменяют в вину, сейчас Олеся с мужем уже лишены на него родительских прав. – Прим. авт. ), ни старшего не трогает. Не то, чтобы он их любил. Ему все равно, есть дети или нет. Просто нравится такая видимость семьи. Это он меня заставил младшего родить. Я не хотела второго ребенка. Вообще, не хочу больше детей.

- А к младшему сыну почему так относились, все-таки? Не смогли его полюбить?

- Не смогла, ничего к нему не чувствовала. Я рада, что его забрали в нормальную семью. У нас его ничего хорошего бы не ждало. Я не хотела, чтобы он видел, как отец пьет и бьет его мать, а потом стал таким же.

- Но ведь старший сын это все видит...

- Да, я сильно из-за этого переживаю.

P.S.:

В конце разговора Олеся призналась: очень хочет изменить жизнь, готова пойти в вечернюю школу, чтобы получить хоть какое-то образование. Просто одна в своей деревне, с маленьким ребенком на руках она точно не сможет этого сделать. Женщина даже не знала, что есть возможность какое-то время пожить в социальном центре, где, по крайне мере, не будет ежедневной угрозы ее жизни.

«Комсомолка» обращается к ответственным службам с просьбой помочь женщине, попавшей в сложную ситуацию. В редакции есть телефон Олеси, мы будем следить за ее дальнейшей судьбой и постараемся всячески содействовать ее исправлению.

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