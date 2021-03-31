Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 марта 2021 11:40

«Я его ненавижу!»: У омички, избивавшей сына-младенца до полусмерти, забрали ребенка лишь после третьего попадания в больницу

Мать была не против, объяснив: родила ради маткапитала. Но за истязание ей грозит до 10 лет колонии
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Комментарии (12)Комментарии (12)

Избитого младенца периодически увозили больницу на скорой, но на это долгое время никто не обращал внимания.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

ИЗБИТЫЙ МИША СУТКИ ЛЕЖАЛ БЕЗ ПОМОЩИ. СКОРУЮ ВЫЗВАЛИ, КОГДА ОН НАЧАЛ УМИРАТЬ

За первые восемь месяцев своей жизни крошечный Миша Бакулин (имя и фамилия изменены) перенес столько страданий, сколько выпадает на долю не каждому взрослому человеку.

Малыш родился 5 сентября 2018 года весом всего в 1,6 кг и уже с серьезной патологией – младенец мог питаться только через специальный зонд. А уже через месяц попал в больницу. Правда, совсем по другому поводу.

Как установило следствие значительно позже, 15 октября Мишу до полусмерти избила родная мать Ирина (имя изменено). Его отец Александр (имя изменено) также потом пояснит: не заметил ничего подозрительного и поверил жене, что сын ударился, свалившись с дивана. Сутки мальчик оставался без помощи.

Ирина вызвала местного фельдшера только 16 октября, когда покалеченный младенец начал задыхаться. Наталья Петерс из ФАПа в деревне Халдеевке, где живет семья, пришла в ужас от увиденного и срочно вызвала скорую. Мишу с матерью доставили в нейрохирургию омской ГДКБ-3. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, кровоизлияния в мозг и в правый глаз. Кроме того, синяки расплылись почти по всему личику ребенка – вокруг глаз и на носу. Также у него диагностировали повреждение колена и винтообразный перелом плечевой кости. Последняя травма могла быть получена только от того, что малышу скрутили руку и с силой дернули. Вред здоровью оценили как тяжкий.

МЕДИКИ НЕОДНОКРАТНО ПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С РЕБЕНКОМ

Медики, заподозрив неладное, обратились с заявлением в полицию о возможном жестоком обращении с ребенком. В тот раз, как и в последующие несколько, уголовное дело возбуждать не стали. Причастность матери установить не удалось. Поверили в версию Ирины Бакулиной, которая все свалила вину на старшего сына. Якобы она на минуту вышла в огород. А, когда вернулась, увидела, что Миша лежит на полу, а 4-летний Паша прыгает по нему.

Однако уже после того, как уголовное дело все-таки возбудили – почти через год – и его забрал Следственный комитет, провели более детальную проверку. Экспертиза установила, что такие повреждения не могли быть получены от падения с дивана на пол. Более того, нанести их мог только взрослый человек.

Со всеми этими травмами Миша пролежал в отделении нейрохирургии до декабря. А через неделю его снова госпитализировали в ГДКБ-3. На этот раз с сильной простудой. Бакулина снова напала на своего ребенка прямо в больнице. Она взяла зонд, через который кормили Мишу и зачем-то сама начала пихать его ребенку в глотку.

Свидетелями происходящего были другие мамочки, находившиеся с детьми в палате. Испуганные женщины пытались остановить Ирину: малыш плакал от боли и у него побежала кровь.

- Не лезьте не в свое дело! Сама разберусь, что делать со своим ребенком! – отрезала Бакулина.

Тогда соседки по палате побежали за помощью. Ирина объяснила пришедшим на крики медикам, что никого не хотела тревожить и думала, что справится с кормлением сама. В результате у мальчика оказалась разорвана кожа на горле, ему наложили восемь швов.

ИСТЯЗАЛА РЕБЕНКА ДАЖЕ В БОЛЬНИЦЕ НА ГЛАЗАХ У СВИДЕТЕЛЕЙ

А вот выдержка из показаний свидетелей. Согласно им Бакулина издевалась над сыном все пять месяцев, что они лежали в больнице. При этом ее не смущало даже присутствие свидетелей:

– Заведомо зная, что сын в силу малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, бросала его на кровать, душила, давила обеими руками в области грудной клетки ребенка, силой вдавливая последнего в кровать, на длительное время оставляла мальчика в палате без присмотра, – говорится в материалах уголовного дела. – Кроме того, допускала грубое отношение к Мише при укладывании в кровать и при одевании. Она отбрасывала его руки, ноги и голову в разные стороны, несмотря на то, что ребенок находился на реабилитации после операции.

Из больницы снова поступило заявление в полицию. Но и после этого ни ПДН, ни опека снова не обратили на ситуацию внимания.

Миша лечился до 20 мая 2019 года. Его выписали, и он с матерью снова уехал в Халдеевку. А 10 июня опять попал в больницу. На этот раз со сложным переломом бедра. Причиненный вред здоровью ребенка снова оценили как тяжкий.

Очевидцев происшедшего в этот раз не было, потому что все случилось ночью в доме Бакулиных. Следствие склоняется к версии, что мать, устав укачивать плачущего малыша, пришла в ярость и швырнула его на кровать. От удара у младенца произошел перелом бедренной кости со смещением осколков. Сама Ирина утверждает, что уснула и случайно выронила сына из рук. Специалисты, проводившие экспертизу, считают, что такая травма могла быть получена в обоих случаях. Так что точного ответа, что именно произошло нет.

Тем не менее, после этой истории, семьей Бакулиных заинтересовались силовики. Мать сначала ограничили в родительских правах на Мишу, а спустя полгода лишили их. Старшего сына ей оставили.

Бакулина призналась, что родила второго сына только, чтобы получить маткапитал.

«ХОТЕЛИ ПОЛУЧИТЬ МАТКАПИТАЛ»

Отец мальчика был возмущен этим решением и заверял, что будет воспитывать младшего сам. А вот мать оказалась не против.

- Я его ненавижу, – призналась она на допросе. – Старшего сына люблю, а на этого глаза бы мои не смотрели! Я осознаю, что у нас дома ему плохо, лучше будет, если Мишу отправят в семью, где его будут любить.

Причины такого странного разделения между родными детьми эксперты так и не нашли. Установлено, что никаких психотравмирующих эпизодов, связанных малышом, у Бакулиной не было. Мамаша объяснила, что просто не хотела второго ребенка, а муж заставил родить – нужен был маткапитал. Семья живет бедно, в доме родителей. Ирина никогда нигде не работала.

Любопытная деталь: у женщины всего четыре класса образования. Как выяснилось, в детстве о ее воспитании тоже не слишком беспокоились. В деревне, куда они переехали, была только начальная школа. Мать Иры решила, что возить ее он уроки в соседнее село слишком хлопотно, и не стала этого делать. Так что к своему 31 году Бакулина едва умеет писать и читать.

Ее муж – оператор на омском агропредприятии. Зарабатывает также немного. Но в целом жители Халдеевки отзываются о семье неплохо. Как часто бывает, никто ничего не замечал. Приезжавшие в проверкой органы опеки тоже отмечали, что в доме, хоть и бедно, но чисто. Впрочем, со всем этим не вяжется заключение медиков, обследовавших Мишу. В частности, один из диагнозов мальчика, когда его, наконец, забрали из семьи, – белково-энергетическая недостаточность (см. выдержку из заключения медиков ниже). Простыми словами этот обозначает, что мальчик был истощен и долгое время голодал. Сейчас все ужасы для него уже закончились, Мишу усыновила приемная семья.

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего в итоге возбудили только в октябре 2019 года.

На логичный вопрос, почему этого не произошло раньше, «Комсомолке» пояснили: уголовное дело можно возбудить только по окончании судмедэкспертизы, а она все никак не могла завершиться. Миша практически не выходил из больницы и появлялись все новые и новые эпизоды. Но наш взгляд, эта позиция, хоть формально и законная, как минимум, странная. Ребенка истязали на протяжении 8 месяцев, его жизнь постоянно подвергались опасности и мальчика даже не изъяли из семьи. За это время он получил множество тяжких травм, которые в будущем, возможно, не пройдут бесследно для здоровья.

Материалы уголовного дела в отношении Ирины Бакулиной уже переданы в Омский районный суд. Если вину матери докажут, ей грозит до 10 лет колонии.

ЗВОНОК В ОПЕКУ

«Мы соблюли все законные права ребенка!»

Представитель отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию Омского района Наталья ПАЛЕЙ:

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в отдел опеки и попечительства комитета по образованию Омского района. Но общение с его представительницей Натальей Палей получилось коротким.

- Здравствуйте. Я из «Комсомольской правды в Омске» по поводу истории с семьей Бакулиных (в разговоре мы назвали настоящую фамилию. – Прим. авт.). Возбуждено уголовное дело, маму сейчас судят. Как так вышло, что органы опеки долгое время игнорировали заявления и жалобы на эту семью?

- Кто вы, вообще, такая, чтобы я с вами разговаривала? Я не обязана отчитываться о своей работе, – считает Наталья Палей.

- Я же вам представилась. То есть, вы настаиваете, что будучи госслужащей не обязаны отчитываться о своей работе?

- Не обязана. Пусть глава Омского района вам отвечает.

- Геннадий Долматов должен отчитываться о вашей работе, я вас правильно понимаю?

- Да, у него для этого есть специальная девушка. Пишите ей запрос.

- А вас по-человечески не смущает, что ребенка истязали на протяжении 8 месяцев, и это происходило, в том числе из-за того, что вы плохо выполняете свою работу?

- Почему вы меня оскорбляете?! Откуда вы знаете, истязали или нет и сколько это длилось?! Вы видели уголовное дело?

- Да. У меня сейчас перед глазами материалы медицинского заключения.

- Я не хочу с вами разговаривать, пишите запрос. Мы все законные права несовершеннолетнего соблюли, он на данный момент находится под опекой.

ОФИЦИАЛЬНО

Из заключения медиков:

- [Бакулина] систематически ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего малолетнего сына. При этом систематическое невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию [ребенка] было соединено с жестоким обращением, выразившемся в не обеспечении ухода, непредоставлении достаточного питания. Вследствие ненадлежащего ухода, отсутствия полноценного питания и не принятия своевременных мер по обеспечению жизнедеятельности [Миши] у последнего согласно медицинскому обследованию в БУЗОО «ГДКБ № 3» (выписка из стационарной карты № [...], амбулаторная медицинская карта № [...], медицинская карта больного № [...], медицинская карта больного № [...]) возникли отклонения в здоровье, выразившиеся в виде хронической острой анемии тяжелой степени, инфекции мочевыводящих путей, правостороннего плеврита, синдрома нарушения моторного развития, опрелостей, выраженной мацерации на передней поверхности шеи, подбородка, в перианальной области, нарушения желудочно-кишечного тракта, белково-энергетической недостаточности, фаринготрахеобронхита.

Данные заболевания являются следствием ненадлежащего ухода за ребенком, связанным с недостаточностью питания, гигиенических мероприятий, невыполнением [матерью] рекомендаций и предписаний врача по профилактике заболеваний и лечению ребенка, отсутствием эмоционального контакта с ребёнком, социально-правовой помощи.

ЧПКАРТИНА ДНЯ