«Я его ненавижу!»: У омички, избивавшей сына-младенца до полусмерти, забрали ребенка лишь после третьего попадания в больницу

Избитого младенца периодически увозили больницу на скорой, но на это долгое время никто не обращал внимания. Фото: Иван ПРОХОРОВ

ИЗБИТЫЙ МИША СУТКИ ЛЕЖАЛ БЕЗ ПОМОЩИ. СКОРУЮ ВЫЗВАЛИ, КОГДА ОН НАЧАЛ УМИРАТЬ

За первые восемь месяцев своей жизни крошечный Миша Бакулин (имя и фамилия изменены) перенес столько страданий, сколько выпадает на долю не каждому взрослому человеку.

Малыш родился 5 сентября 2018 года весом всего в 1,6 кг и уже с серьезной патологией – младенец мог питаться только через специальный зонд. А уже через месяц попал в больницу. Правда, совсем по другому поводу.

Как установило следствие значительно позже, 15 октября Мишу до полусмерти избила родная мать Ирина (имя изменено). Его отец Александр (имя изменено) также потом пояснит: не заметил ничего подозрительного и поверил жене, что сын ударился, свалившись с дивана. Сутки мальчик оставался без помощи.

Ирина вызвала местного фельдшера только 16 октября, когда покалеченный младенец начал задыхаться. Наталья Петерс из ФАПа в деревне Халдеевке, где живет семья, пришла в ужас от увиденного и срочно вызвала скорую. Мишу с матерью доставили в нейрохирургию омской ГДКБ-3. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, кровоизлияния в мозг и в правый глаз. Кроме того, синяки расплылись почти по всему личику ребенка – вокруг глаз и на носу. Также у него диагностировали повреждение колена и винтообразный перелом плечевой кости. Последняя травма могла быть получена только от того, что малышу скрутили руку и с силой дернули. Вред здоровью оценили как тяжкий.

МЕДИКИ НЕОДНОКРАТНО ПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С РЕБЕНКОМ

Медики, заподозрив неладное, обратились с заявлением в полицию о возможном жестоком обращении с ребенком. В тот раз, как и в последующие несколько, уголовное дело возбуждать не стали. Причастность матери установить не удалось. Поверили в версию Ирины Бакулиной, которая все свалила вину на старшего сына. Якобы она на минуту вышла в огород. А, когда вернулась, увидела, что Миша лежит на полу, а 4-летний Паша прыгает по нему.

Однако уже после того, как уголовное дело все-таки возбудили – почти через год – и его забрал Следственный комитет, провели более детальную проверку. Экспертиза установила, что такие повреждения не могли быть получены от падения с дивана на пол. Более того, нанести их мог только взрослый человек.

Со всеми этими травмами Миша пролежал в отделении нейрохирургии до декабря. А через неделю его снова госпитализировали в ГДКБ-3. На этот раз с сильной простудой. Бакулина снова напала на своего ребенка прямо в больнице. Она взяла зонд, через который кормили Мишу и зачем-то сама начала пихать его ребенку в глотку.

Свидетелями происходящего были другие мамочки, находившиеся с детьми в палате. Испуганные женщины пытались остановить Ирину: малыш плакал от боли и у него побежала кровь.

- Не лезьте не в свое дело! Сама разберусь, что делать со своим ребенком! – отрезала Бакулина.

Тогда соседки по палате побежали за помощью. Ирина объяснила пришедшим на крики медикам, что никого не хотела тревожить и думала, что справится с кормлением сама. В результате у мальчика оказалась разорвана кожа на горле, ему наложили восемь швов.

ИСТЯЗАЛА РЕБЕНКА ДАЖЕ В БОЛЬНИЦЕ НА ГЛАЗАХ У СВИДЕТЕЛЕЙ

А вот выдержка из показаний свидетелей. Согласно им Бакулина издевалась над сыном все пять месяцев, что они лежали в больнице. При этом ее не смущало даже присутствие свидетелей:

– Заведомо зная, что сын в силу малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, бросала его на кровать, душила, давила обеими руками в области грудной клетки ребенка, силой вдавливая последнего в кровать, на длительное время оставляла мальчика в палате без присмотра, – говорится в материалах уголовного дела. – Кроме того, допускала грубое отношение к Мише при укладывании в кровать и при одевании. Она отбрасывала его руки, ноги и голову в разные стороны, несмотря на то, что ребенок находился на реабилитации после операции.

Из больницы снова поступило заявление в полицию. Но и после этого ни ПДН, ни опека снова не обратили на ситуацию внимания.

Миша лечился до 20 мая 2019 года. Его выписали, и он с матерью снова уехал в Халдеевку. А 10 июня опять попал в больницу. На этот раз со сложным переломом бедра. Причиненный вред здоровью ребенка снова оценили как тяжкий.

Очевидцев происшедшего в этот раз не было, потому что все случилось ночью в доме Бакулиных. Следствие склоняется к версии, что мать, устав укачивать плачущего малыша, пришла в ярость и швырнула его на кровать. От удара у младенца произошел перелом бедренной кости со смещением осколков. Сама Ирина утверждает, что уснула и случайно выронила сына из рук. Специалисты, проводившие экспертизу, считают, что такая травма могла быть получена в обоих случаях. Так что точного ответа, что именно произошло нет.

Тем не менее, после этой истории, семьей Бакулиных заинтересовались силовики. Мать сначала ограничили в родительских правах на Мишу, а спустя полгода лишили их. Старшего сына ей оставили.

Бакулина призналась, что родила второго сына только, чтобы получить маткапитал.

«ХОТЕЛИ ПОЛУЧИТЬ МАТКАПИТАЛ»

Отец мальчика был возмущен этим решением и заверял, что будет воспитывать младшего сам. А вот мать оказалась не против.

- Я его ненавижу, – призналась она на допросе. – Старшего сына люблю, а на этого глаза бы мои не смотрели! Я осознаю, что у нас дома ему плохо, лучше будет, если Мишу отправят в семью, где его будут любить.

Причины такого странного разделения между родными детьми эксперты так и не нашли. Установлено, что никаких психотравмирующих эпизодов, связанных малышом, у Бакулиной не было. Мамаша объяснила, что просто не хотела второго ребенка, а муж заставил родить – нужен был маткапитал. Семья живет бедно, в доме родителей. Ирина никогда нигде не работала.

Любопытная деталь: у женщины всего четыре класса образования. Как выяснилось, в детстве о ее воспитании тоже не слишком беспокоились. В деревне, куда они переехали, была только начальная школа. Мать Иры решила, что возить ее он уроки в соседнее село слишком хлопотно, и не стала этого делать. Так что к своему 31 году Бакулина едва умеет писать и читать.

Ее муж – оператор на омском агропредприятии. Зарабатывает также немного. Но в целом жители Халдеевки отзываются о семье неплохо. Как часто бывает, никто ничего не замечал. Приезжавшие в проверкой органы опеки тоже отмечали, что в доме, хоть и бедно, но чисто. Впрочем, со всем этим не вяжется заключение медиков, обследовавших Мишу. В частности, один из диагнозов мальчика, когда его, наконец, забрали из семьи, – белково-энергетическая недостаточность (см. выдержку из заключения медиков ниже). Простыми словами этот обозначает, что мальчик был истощен и долгое время голодал. Сейчас все ужасы для него уже закончились, Мишу усыновила приемная семья.

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего в итоге возбудили только в октябре 2019 года.

На логичный вопрос, почему этого не произошло раньше, «Комсомолке» пояснили: уголовное дело можно возбудить только по окончании судмедэкспертизы, а она все никак не могла завершиться. Миша практически не выходил из больницы и появлялись все новые и новые эпизоды. Но наш взгляд, эта позиция, хоть формально и законная, как минимум, странная. Ребенка истязали на протяжении 8 месяцев, его жизнь постоянно подвергались опасности и мальчика даже не изъяли из семьи. За это время он получил множество тяжких травм, которые в будущем, возможно, не пройдут бесследно для здоровья.

Материалы уголовного дела в отношении Ирины Бакулиной уже переданы в Омский районный суд. Если вину матери докажут, ей грозит до 10 лет колонии.

ЗВОНОК В ОПЕКУ

«Мы соблюли все законные права ребенка!»

Представитель отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию Омского района Наталья ПАЛЕЙ:

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в отдел опеки и попечительства комитета по образованию Омского района. Но общение с его представительницей Натальей Палей получилось коротким.

- Здравствуйте. Я из «Комсомольской правды в Омске» по поводу истории с семьей Бакулиных (в разговоре мы назвали настоящую фамилию. – Прим. авт.). Возбуждено уголовное дело, маму сейчас судят. Как так вышло, что органы опеки долгое время игнорировали заявления и жалобы на эту семью?

- Кто вы, вообще, такая, чтобы я с вами разговаривала? Я не обязана отчитываться о своей работе, – считает Наталья Палей.

- Я же вам представилась. То есть, вы настаиваете, что будучи госслужащей не обязаны отчитываться о своей работе?

- Не обязана. Пусть глава Омского района вам отвечает.

- Геннадий Долматов должен отчитываться о вашей работе, я вас правильно понимаю?

- Да, у него для этого есть специальная девушка. Пишите ей запрос.

- А вас по-человечески не смущает, что ребенка истязали на протяжении 8 месяцев, и это происходило, в том числе из-за того, что вы плохо выполняете свою работу?

- Почему вы меня оскорбляете?! Откуда вы знаете, истязали или нет и сколько это длилось?! Вы видели уголовное дело?

- Да. У меня сейчас перед глазами материалы медицинского заключения.

- Я не хочу с вами разговаривать, пишите запрос. Мы все законные права несовершеннолетнего соблюли, он на данный момент находится под опекой.

ОФИЦИАЛЬНО

Из заключения медиков:

- [Бакулина] систематически ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего малолетнего сына. При этом систематическое невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию [ребенка] было соединено с жестоким обращением, выразившемся в не обеспечении ухода, непредоставлении достаточного питания. Вследствие ненадлежащего ухода, отсутствия полноценного питания и не принятия своевременных мер по обеспечению жизнедеятельности [Миши] у последнего согласно медицинскому обследованию в БУЗОО «ГДКБ № 3» (выписка из стационарной карты № [...], амбулаторная медицинская карта № [...], медицинская карта больного № [...], медицинская карта больного № [...]) возникли отклонения в здоровье, выразившиеся в виде хронической острой анемии тяжелой степени, инфекции мочевыводящих путей, правостороннего плеврита, синдрома нарушения моторного развития, опрелостей, выраженной мацерации на передней поверхности шеи, подбородка, в перианальной области, нарушения желудочно-кишечного тракта, белково-энергетической недостаточности, фаринготрахеобронхита.

Данные заболевания являются следствием ненадлежащего ухода за ребенком, связанным с недостаточностью питания, гигиенических мероприятий, невыполнением [матерью] рекомендаций и предписаний врача по профилактике заболеваний и лечению ребенка, отсутствием эмоционального контакта с ребёнком, социально-правовой помощи.