Мать и отчима, истязавших омского «мальчика на гречке», отправили в колонию

В Омском районном суде вынесли приговор Алине Юмашевой и ее сожителю Сергею Казакову.

Напомним, эта история случилась еще в мае. 8-летний Паша (имя мальчика изменено) смог вырваться из дома, где его держали в заточении, и добраться до соседей по даче. Те пришли в ужас, когда увидели в каком состоянии находится ребенок. Коленки мальчика были одним сплошным кровавым месивом. Выяснилось, что в наказание за малейшую провинность его ставили на гречку. Уже позже, в ходе следствия выяснилось, что это происходило систематически, не менее 30 раз. Ребенка так оставляли часами, иногда даже на всю ночь. При этом сама Паша рассказал, что в такие дни его морили голодом, разрешая выпить только один стакан воды в сутки.

В результате таких истязаний крупа буквально въелась в кожу, врачи смогли ее удалить только хирургическим способом. Ужаснее всего то, что пытки происходили с молчаливого согласия родной матери мальчика.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

Его отчим сначала наотрез отказывался признавать вину. Как стало известно потом, «дядя Сережа» пытался надавить на пасынка и уговорить его не рассказывать о том, что над ним издевался именно он.

Но выяснилось, что компромат на себя Казаков собрал сам. Весь «воспитательный» процесс Сергей снимал на видео. Так он контролировал, чтобы мальчик полностью «отбыл» наказание, пока сам как ни в чем не бывало спал в соседней комнате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/752102" frameborder="0"></iframe> Омский «мальчик на гречке» рассказал, как ему живется в интернате.Анна МИКУЛА

Сергею Казакову светит до 7 лет.Фото: Анна МИКУЛА

Вероятно, теперь наказание придется отбывать его самому, а также его сожительнице.

– Сегодня, 21 февраля, приговором суда Казакову назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Юмашевой – 1,5 года лишения свободы, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Он уже находился в изоляторе на время следствия, она взята под стражу в зале суда.

– Иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего постановлено удовлетворить в полном объеме – 400 тысяч рублей. Это не штраф, а компенсация, предусмотренная гражданским законодательством, – ее размер ограничен судебной практикой, в зависимости от тяжести полученных повреждений, – пояснил официальный представитель областной прокуратуры Дмитрий Павленко. – Таким образом, с матери мальчика взыскали 150 тысяч рублей, с ее сожителя – 250 тысяч.

Добавим, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

После ареста матери теперь под большим и судьба Паши. Его мать, скорее всего, лишат родительских прав. Больше родных у ребенка нет, забрать его некому. Скорее всего, мальчик отправится в детдом. Сейчас он находится в интернате. Информацию об этом нам подтвердил директор Евгений Пузанов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

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