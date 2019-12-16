2019-12-16T14:53:04+03:00
Общество

«Мы готовы взять мальчика и дать ему семью»: Пашу из Омска, которого отчим ставил на гречку, хотят усыновить

История ребенка, над которым измывались дома, потрясла людей [осторожно, жесткое видео]
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ребенок сбежал от издевательств.Ребенок сбежал от издевательств.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

О беде 8-летнего Паши из Омска узнала вся страна. Над ребенком периодически измывались родная мать и отчим. За малейшую провинность мальчика заставляли часами стоять коленками на гречке. Из-за этого крупа буквально въелась в кожу. Мать заявила, что пробовала это наказание на себе и ей было не больно. Первыми словами сбежавшего из этого ужаса ребенка стали: «Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»

Сейчас Паша продолжает жить со своей матерью. Однако уже есть люди, которые очень хотят усыновить школьника. После серии материалов в редакцию "Комсомолки" поступило сразу несколько обращений.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

- Нам по 42 года, двое детей, 8 и 15 лет. Мы готовы взять мальчика, стать для него той семьей, которую ему не дала мать. Помогите, пожалуйста, я не знаю, с кем нужно связаться по этому вопросу, - написала нам одна из женщин.

Другая семейная пара призналась: история с Пашей просто вывернула им душу. И они хотят хоть как-то попытаться поддержать ребенка и вернуть ему веру в добро.

- Молодец, что смог убежать, но теперь самое главное, чтобы его не запугали, что он сделал только хуже. Нужно показать ребенку, что он все сделал правильно! - говорит наша читательница. - Нельзя дать ему затеряться в системе. Если никто из родственников не заберет ребенка и его не оставят маме, помогите, пожалуйста, найти его. Нужно обязательно забрать его в семью и отогреть. Нельзя, чтобы он попал в систему!

Сергею Казакову светит до 7 лет. Фото: Анна МИКУЛА

Сергею Казакову светит до 7 лет.Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, что жизнь мальчика превратилась в ад после появления в их семье отчима дяди Сережи. Ребенка морили голодом, заставляли стоять на гречке и избивали. Все издевательства отчим снимал на видео. Паше удалось сбежать к соседям, которым он и рассказал обо всем. В Омском районном суде начался процесс по этой громкой истории. Мать школьника и отчима обвиняют в нанесении вреда здоровью, истязаниях и неисполнении родительских обязательств. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Судебное заседание продолжится на следующей недели.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего программиста Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы. Они обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

В ТЕМУ

«Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»: Паше, которого отчим и мать ставили на гречку, сделали операцию

​Соседи семьи рассказали в суде, что семья была тихой. Вот только Паша постоянно под любым предлогом не хотел идти домой. И часто просился переночевать у родителей одноклассницы. Однажды... (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Утром 11 мая к одной из жительниц дачного поселка СНТ «Птицевод» пришел соседский мальчик и попросил о помощи. Ребенок был в одних шортах и майке. Он выглядел сильно измученным и с трудом мог передвигаться. Но самое страшное – коленки Паши были сплошным кровавым месивом (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Новости 24
«Люблю мамочку!»: 8-летний Паша из Омска, которого ставили коленями на гречку, просит, чтобы его не забирали у матери
Стало известно, почему омского «мальчика на гречке» оставили с матерью
За невыполненное предписание - штраф
Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей
Омские энергетики доказали свое мастерство
Появилось видео, как Пашу из Омска отчим наказывает и ставит коленями на гречку
«Тетя, теперь меня отдадут в хорошую семью?»: Врач рассказала о первых словах Паши, над которым издевался отчим и ставил его на гречку
Медсестра, увидевшая колени Паши с гречкой: Мать должна до конца жизни вымаливать прощение у сына
8-летнему Паше из Омска, над которым издевался отчим, сделали операцию по удалению гречки из коленок
Горящие в центре Омска офисы тушат 7 машин
Омич, пожаловался на службу отлова, которая забрала его собаку, а потом требовала выкуп за питомца
Омичей напугал яркий столб пламени в городке Нефтяников
На том же месте, где омский полицейский сбил подростка, произошло похожее ЧП
В Омской области пассажиров возил водитель без прав
Рано утром на трассе в Омской области перевернулась машина с пьяным водителем
На видео попала погоня за пьяным водителем, в итоге въехавшим в дерево
Омичей добровольцев наградили хрустальными сердцами
Комплексное лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и неврологических больных
Экскурсия к юбилею Победы
Подтвердить права на наследство стало проще
Энергичный юбилей
Момент ДТП в Омске на улице Жукова попал на видео