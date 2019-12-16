«Мы готовы взять мальчика и дать ему семью»: Пашу из Омска, которого отчим ставил на гречку, хотят усыновить

О беде 8-летнего Паши из Омска узнала вся страна. Над ребенком периодически измывались родная мать и отчим. За малейшую провинность мальчика заставляли часами стоять коленками на гречке. Из-за этого крупа буквально въелась в кожу. Мать заявила, что пробовала это наказание на себе и ей было не больно. Первыми словами сбежавшего из этого ужаса ребенка стали: «Тетя, теперь меня заберут в нормальную семью?»

Сейчас Паша продолжает жить со своей матерью. Однако уже есть люди, которые очень хотят усыновить школьника. После серии материалов в редакцию "Комсомолки" поступило сразу несколько обращений.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

- Нам по 42 года, двое детей, 8 и 15 лет. Мы готовы взять мальчика, стать для него той семьей, которую ему не дала мать. Помогите, пожалуйста, я не знаю, с кем нужно связаться по этому вопросу, - написала нам одна из женщин.

Другая семейная пара призналась: история с Пашей просто вывернула им душу. И они хотят хоть как-то попытаться поддержать ребенка и вернуть ему веру в добро.

- Молодец, что смог убежать, но теперь самое главное, чтобы его не запугали, что он сделал только хуже. Нужно показать ребенку, что он все сделал правильно! - говорит наша читательница. - Нельзя дать ему затеряться в системе. Если никто из родственников не заберет ребенка и его не оставят маме, помогите, пожалуйста, найти его. Нужно обязательно забрать его в семью и отогреть. Нельзя, чтобы он попал в систему!

Сергею Казакову светит до 7 лет.Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, что жизнь мальчика превратилась в ад после появления в их семье отчима дяди Сережи. Ребенка морили голодом, заставляли стоять на гречке и избивали. Все издевательства отчим снимал на видео. Паше удалось сбежать к соседям, которым он и рассказал обо всем. В Омском районном суде начался процесс по этой громкой истории. Мать школьника и отчима обвиняют в нанесении вреда здоровью, истязаниях и неисполнении родительских обязательств. Обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Судебное заседание продолжится на следующей недели.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего программиста Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы. Они обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Истязание, т.е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749904" frameborder="0"></iframe> Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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