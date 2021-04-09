«Я скучаю по маме»: Что стало с омским «мальчиком на гречке», которого истязали мать с отчимом

Паша рассказал, что давно простил свою непутевую маму и сильно о ней скучает. Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, история 8-летнего на тот момент Паши (имя ребенка изменено) затронула сердца многих людей и именно из-за своей бесчеловечности получила огласку далеко за пределами Омской области. Обо всем стало известно, когда мальчику удалось вырваться от пытавших его матери Алины Юмашевой и отчима Сергея Казакова. Драма разыгралась в СНТ «Птицевод», где у семьи был небольшой летний домик.

Паша решился на побег, когда родные уехали в город. Соседка по даче, к которой ребенок пришел за помощью, расплакалась, когда увидела, в каком он состоянии. Ноги мальчика представляли собой кровавое месиво. Выяснилось, что отчим с молчаливого согласия родной матери Паши, заставлял его часами стоять голыми коленями на гречке. В результате таких систематических истязаний крупа буквально вросла в кожу. Удалить ее смогли только хирургическим способом.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

- Он пришел к нам на дачу во двор с такими ранами, что мой младший сын даже испугался и убежал в дом, – вспоминает соседка, к которой пришел за помощью ребенок. – Паша первым делом попросил воды, сказал, что долгое время не пил и уже четыре дня не ел. У меня были блины. Ребенок ел и ел, не мог остановиться. Но я боялась ему много еды давать, чтобы сразу плохо не стало. И приехавший медик сказал, что мы все правильно сделали – ему вообще первое время лучше было давать только теплое питье. На глазах у Паши были засохшие следы от слез. Говорил, что мама не могла его защитить от дяди Сережи, который его наказывал. Она только отмачивала сыну колени и убирала гречку. Он и меня попросил это сделать. Но раны были чуть ли не до костей. Гречка пристала, как на клей «Момент» приклеенная. Ходил на полусогнутых ножках. Ему надо было в туалет, он попросил помочь ему дойти.

Приехавшему на вызов фельдшеру скорой пришлось нести истощенного мальчика до машины на руках. После операции Паша еще месяц провел в больнице. А потом... его снова вернули матери. И только после логичного вопроса следователей, начавших проверку случившегося, как это вышло, опека убедила Юмашеву временно определить сына в школу-интернат № 5.

На очередном заседании в Омском районном суде было не протолкнуться. Фото: Анна МИКУЛА

В отношении Юмашевой и Казакова систематически истязавших ребенка возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. Им грозило по 7 лет колонии.

Приговор им вынесли 21 февраля 2020 года. Казакова лишили свободы на 4,5 года, Юмашеву – на 1,5.

На данным момент женщина отбыла уже две трети наказания и, вероятно, сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении и выйти на свободу уже в ближайшие месяцы.

«Комсомолка» узнала, ждут ли ее дома и что думает о маме Паша, которому сейчас уже 10 лет и прав на которого Алину лишили еще во время следствия. Сейчас мальчик живет со своей бабушкой Асией, матерью Юмашевой. Кстати, женщина и сама сдавала на какое-то время дочь в детский дом. Но сейчас они примирились и поддерживают отношения.

К слову, дома у бабушки куда более подходящие, чем в общежитии, где он жил с мамой (готовясь к материалу, мы там тоже побывали спустя год).

В квартире, где сейчас живет Паша, чисто. В тот момент, когда мы пришли, мальчик как раз пил чай с бабушкиным пирогом. А потом без напоминания пошел мыть посуду. Ребенок выглядит ухоженным. На бабушкиных пирогах он здорово подрос и окреп. (Напомним, его мать на суде, опровергая диагноз истощение, говорила, что сын плохо ест, поэтому и такой худенький). И в первую нашу встречу – когда мы виделись с Пашей при куда более печальных событиях – в интернате № 5, куда его временно поместили, мальчик показался нам очень воспитанным и доброжелательным ребенком.

Тогда он был еще очень худеньким для своего возраста. Вот, что он нам тогда рассказывал:

В этот раз все время при разговоре он вежливо улыбался. Только в не по-детски отрешенных глазах почти все время была глубокая печаль. Радостный огонек загорелся только однажды – когда вспоминали про его любимого джека рассела Мишельку. Мы пообещали узнать, как у собачки дела, и обязательно сообщим об этом немного позже.

Паша нам рассказал, что сейчас ходит в новую школу в Амурском поселке рядом с домом, где теперь живет. Сейчас он учится уже в четвертом классе. Паша уже успел подружиться со всеми ребятами (кстати, с этим у него не было проблем даже в школе-интернате) и нашел общий язык с учителями особенно ему нравится математика. Показал нам и тетрадки – там практически одни «пятерки». Подводит только русский – иногда проскакивают «четверки».

- Маму навещаете? – спрашиваю у Паши – сама с внутренней болью.

- Нам нельзя к ней.

- Почему нельзя? Тебе в школе сказали не ходить? (В школе к мальчику приставлен психолог, который наблюдает за его состоянием)

- Нет, просто сейчас вирус, никого не пускают.

- Из-за карантина?

- Да.

- Скучаешь по маме?

- Да.

- Что она говорила, когда виделись в последний раз?

- Поговорили, поболтали. Спрашивала о нашей собачке, как у нее дела. Она у моей подруги Вики сейчас живет. Бабушка не захотела брать собаку.

- А мама обещала тебе вернуться?

- Она сказала, что какое-то время где-нибудь поживет, а потом приедет к бабушке и мы будем вместе.

- Ты ее простил?

- Да.

Также мы побывали и в общежитии, где раньше жила Алина Юмашева с сыном. Выяснилось, что комнату она снимала. Сейчас там живет другая женщина. Вот, что нам рассказала одна из соседок по этажу:

- Прошлой зимой, когда Алину арестовали, а мальчика забрали, приехала ее подруга собрала вещи. И все – больше мы их не видели, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» Наталья. – Песика они забирать не стали. Бабушка сказала, что она уже старая, ей тяжело заботиться еще и о питомце. В итоге собаку забрала для своей дочки другая наша соседка – Таня. Мишелька и так практически жила у них, когда начались все эти проблемы. Но, если Паша просит, мы обязательно сфотографируем собачку. Пусть не переживает – с его любимицей все в порядке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на то, что Паша жил в школе-интернате № 5 совсем недолго - на время, пока шло следствие и суд, - он сам и его несчастье буквально перевернули душу многим его сотрудникам. Они до сих пор стараются тактично узнавать, как дела у мальчика.

- У меня еще 70 таких ребятишек, но, конечно, я отслеживаю судьбу Паши, – рассказал нам директор интерната Евгений Пузанов. – Насколько я знаю, сейчас он учится в новой школе. Сначала было специальное психологическое сопровождение, но сейчас все наладилось, и оно больше не требуется. Мальчик быстро влился в коллектив. Как и раньше, кстати, очень хорошо учится. Вообще, идеальный ребенок. До сих пор не понимаю, какие в принципе могли быть к нему претензии у родителей. Насколько я знаю, его мама сейчас отбывает наказание где-то в Омске. Паша с бабушкой ее навещали. Бабушка поддерживает отношения с Алиной. Ну а как иначе, она же ее дочь. Это правильно. Надеюсь, они все сделали выводы и скоро у них все будет нормально. Знаете, я тут недавно ходил на новый фильм про лыжницу Елену Вяльбе. Выяснилось, что ее в детстве так же наказывали – ставили на гречку. Когда на экране показали тоже эти окровавленные коленки показали, по залу шепот прокатился: «Как в Омске». А у меня прямо слезы на глаза навернулись, когда я вспомнил про Пашу. Неужели это был не единственный такой случай и родители способны действительно так жестоко относиться к своим детям? Каким надо быть человеком?!

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