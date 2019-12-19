«Ему было так больно, что он даже не мог ходить»: Фельдшеру, спасавшему омского «мальчика на гречке», пришлось нести его на руках

В Омске продолжают разбираться в отвратительных деталях дела о пытках, которые устраивала собственному маленькому сыну 27-летняя Алина Юмашева и ее 35-летний сожитель Сергей Казаков.

Если мужчина во время допроса свидетелей опускает голову и пытается скрыть лицо, то родная мать Паши (имя изменено) на суде выглядит вполне безмятежной. Не забывает женщина позаботиться и о внешнем виде – в Омском районном суде сегодня аншлаг. На заседание она пришла со свежим маникюром, а, когда описывали страшные подробности издевательств над ее сыном, едва заметно ухмылялась.

На очередном заседании в Омском районном суде было не протолкнуться.Фото: Анна МИКУЛА

Тем временем остальных присутствовавших на процессе, дается он крайне тяжко. В зале то и дело раздаются вздохи.

– Он пришел к нам на дачу во двор с такими ранами, что мой младший сын даже испугался и убежал в дом, – вспоминает соседка, к которой пришел за помощью ребенок. – Паша первым делом попросил воды, сказал, что долгое время не пил и уже четыре дня не ел. У меня были блины. Ребенок ел и ел, не мог остановиться. Но я боялась ему много еды давать, чтобы сразу плохо не стало. И приехавший медик сказал, что мы все правильно сделали – ему вообще первое время лучше было давать только теплое питье. На глазах у Паши были засохшие следы от слез. Говорил, что мама не могла его защитить от дяди Сережи, который его наказывал. Она только отмачивала сыну колени и убирала гречку. Он и меня попросил это сделать. Но раны были чуть ли не до костей. Гречка пристала, как на клей «Момент» приклеенная. Ходил на полусогнутых ножках. Ему надо было в туалет, он попросил помочь ему дойти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750540" frameborder="0"></iframe> Показания соседки.Анна МИКУЛА

Также женщина рассказала, что мальчик сначала просил забрать его в другую семью, потом говорил, что любит мамочку. С такой же мольбой обратился ребенок и к медикам скорой, которых вызвали ему на помощь.

Соседка рассказала, как измученный мальчик пришел к ней за помощью.Фото: Анна МИКУЛА

– Когда я приехал на место, Паша обнял меня, заплакал и сказал: «Забери меня к себе!», – рассказывает фельдшер омской городской скорой помощи Георгий Алексанян, первым осмотревший мальчика. – Ребенок был в тяжелом состоянии: рваные раны, поражены все коленные суставы. Кроме того – множественные синяки и ушибы. Он был очень худой для своего возраста. Но несмотря на это, абсолютно адекватный ребенок. Судя бледным кожным покровам и аппетиту мальчика, он голодал не первый день. Было принято решение неотложно везти его в хирургическое отделение. Передвигаться самому ему было больно, поэтому я отнес его в скорую на руках. Мальчик паниковал. Потом в машине успокоился.

Георгий не решился самостоятельно везти ребенка в больницу. Как и полагается в таких случаях, он сообщил об этом ЧП в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750535" frameborder="0"></iframe> Показания фельдшера.Анна МИКУЛА

В то время, как фельдшер скорой помощи с трудом сдерживаясь рассказывал о страшных ранах Паши, мать мальчика даже ухмыляласьФото: Анна МИКУЛА

– Я приехал на место, так как везти несовершеннолетнего без согласия его представителей по закону нельзя, – рассказывает участковый Алексей Черепных. – Мне необходимо было его сопроводить в больницу. Ребенок был очень встревожен. И просил меня не рассказывать маме, где он находится. Мальчик пожаловался, что отчим бил его по голове и ушам. Мы также зафиксировали и эти побои.

Напомним, 35-летний омич Сергей Казаков долгое время издевался над 9-летним сыном своей сожительницы Алины Юмашевой. Мужчина заставлял ребенка часами стоять коленями на гречке. Установлено, что однажды ребенок так простоял всю ночь, пока его мучитель и родная мать как ни в чем не бывало спали в соседней комнате. В результате крупа буквально въелась к кожу, раны сильно загноились. Удалять это все медики смогли только под общим наркозом. Мальчику пришлось месяц провести в больнице, а потом его снова вернули матери, которая уже была обвиняемой по уголовному делу об истязаниях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750538" frameborder="0"></iframe> Показания участкового.Анна МИКУЛА

После того, как логичные вопросы, как так вышло, начали задавать в Следственном комитете, органы опеки убедили Юмашеву на время отдать ребенка в реабилитационный центр.

Максим Шевченко: Я не понимаю, как так можно истязать детей. В Омске родители в наказание ставили ребенка на колени на гречку. Крупа вросла в кожу 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749904" frameborder="0"></iframe> Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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