2019-12-17T17:24:13+03:00
Общество

Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Женщину убедили, что пока так будет лучше для всех
Анна МИКУЛА
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Тот самый отчим (на фото справа), который издевался над ребенком.Тот самый отчим (на фото справа), который издевался над ребенком.
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После того, как в отношении омских органов опеки, оставивших ребенка, над которым издевались в семье, с матерью, начал проверку Следственный комитет, дело сдвинулось с мертвой точки. 9-летнено Пашу (имя изменено) все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что пока так будет лучше для всех.

– 17 декабря состоялась встреча Юмашевой А.А. с заместителем министра образования Омской Оксаной Груздевой и главным внештатным психологом Омской области Н.В. Ильченко, – рассказали в пресс-службе областного минобразования. – По итогам беседы мать согласилась временно поместить ребенка в областную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Адаптивная школа – интернат № 5». С Юмашевой А.А. и ее ребенком будут проведены психолого-педагогические экспертизы в целях решения вопроса о наличии психоэмоциональных ресурсов у матери и ребенка для дальнейшего совместного проживания, либо решения вопроса об ограничении Юмашевой А.А. в родительских правах. Ребенку будет оказана вся необходимая психо-коррекционная помощь.

Также с просьбой оценить действия органов опеки в прокуратуру обратилась уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Напомним, эта история произошла еще весной. Все выяснилось, когда 8-летний Паша смог сбежать из дома, где его фактически пытал отчим, и попросил помощи у соседей. Выяснилось, что в наказание за малейшую провинность мальчика ставили коленями на гречку. Один раз такое «воспитание» длилось всю ночь. В результате крупа буквально вросла в кожу и раны загноились. Удалить весь этот ужас медики смогли только хирургическим путем. После этого ЧП мальчик три месяца провел в реабилитационном центре. А потом его снова вернули маме, с разрешения которой отчим его и истязал.

Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Сейчас обоих родителей судят. Им грозит по 7 лет колонии.

Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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