«Жесткое обращение должен установить суд»: Детский омбудсмен рассказала, почему Пашу, часами стоявшего на гречке, вернули маме

Дикая история простого мальчишки из Омска просто многим просто вывернула душу. Мать Алина Юмашева и отчим Сергей Казаков часами заставляли 8-летнего ребенка стоять коленками на гречке. Из-за этого крупа въелась в кожу, Паше* пришлось делать операцию. Мать и отчима обвиняют в истязании, причинении вреда здоровью школьника и неисполнении родительских обязательств. Начался суд – обоим грозит до 7 лет тюрьмы.

Тем не менее, органы опеки после того, как сперва изъяли мальчика из семьи, решили вернуть его матери. Той самой, которая даже не попыталась защитить сына от сожителя-тирана. Как выяснила «Комсомолка», Юмашеву воспитывала тетя, других родственников у нее нет. Она очень боялась Сергея Казакова, что вряд ли ее оправдывает перед ребенком. К ситуации уже подключилась уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова (подробнее см. «Официально»). Она направила письмо в прокуратуру с требованием оценить действия омских чиновников органов опеки. А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

- Почему в опеке решили отдать ребенка обратно матери – это вопрос, с которым мы сейчас разбираемся. Мы проводим проверку, я направила запрос в областную прокуратуру. Они должны оценить действия органов системы профилактики. Проверка займет не час и не три. По ее итогам будет определяться правомерность передачи ребенка маме. Но мы знаем, что факты жесткого обращения должны быть установлены судебным решением. А сейчас лишь идут судебные разбирательства по делу. Обвинения маме предъявлены, но приговора еще нет, и…

- Но все это время мальчик находится с матерью, которую обвиняют в преступлениях против него. Есть видео с доказательством фактов побоев, медицинское заключение. И пока дело дойдет до приговора, история с Пашей может повториться. Вам так не кажется?

- Послушайте сейчас меня. Сегодня задача органов опеки и профилактики – обеспечить безопасность ребенка. Для этого они должны выйти в семью и убедиться, что угрозы его жизни и здоровью нет. На момент нахождения Паши в реабилитационном центре, насколько мне известно, мама была не подозреваемой по уголовному делу, а свидетелем. И были ли юридические основания возвращать ей сына, мы сейчас будем выяснять. На сегодня мама является законным представителем. И мы сейчас думаем, прежде всего, о психологическом состоянии ребенка. Чтобы его интерес в этой истории не был нарушен, если будет до приговора принято какое-то решение по маме. Нельзя травмировать его психику. Сегодня я была в школе, где он учится. Он чувствует себя хорошо, посещает занятия, активен, хорошие успехи по русскому языку. Им занимается и социальный педагог, и психолог. Но вопрос правомерности возвращения Паши маме у нас действительно стоит.

- Но почему-то изначально же ребенка забрали из семьи…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

- Действительно, после больницы. Но я же говорю, мы направили все запросы опеке и будем разбираться. Пока мне трудно ответить на этот вопрос.

- На данный момент, как органы опеки контролируют семью? Чтобы с Пашей ничего не случилось.

- Конечно. Ее контролирует комплексный центр… Наверное, органы полиции… это надо уточнить. Полдня ребенок в школе с классным руководителем. Контроль системы органов профилактики проводится.

- Физически опека ходит к Юмашевым домой?

В этом коридоре общаги на окраине Омска частенько видели мальчика - домой он не спешил.Фото: Анна МИКУЛА

- Я знаю, что классный руководитель приходит к ней достаточно часто. Не удалось с ней, к сожалению, пообщаться…

- Нет, опека именно ходит?

- Конечно. С актами обследования. Как часто? Не могу сказать, ребенок же не опекаемый. На что они обращают внимание? Условия проживания, спальное место. Вы же понимаете, что она снимает эту комнату.

Напомним, о том, что творится в семье Юмашевых, стало известно после побега Паши из дома. Обо всем мальчик рассказал соседям. Отчим уверяет: заставлял стоять на гречке пасынка лишь раз. Однако ролики, найденный на ноутбуки, говорят об обратном: школьник мог всю ночь провести на коленках. Издевательства Казаков снимал на видео. Мать не защищала сына. Паше пришлось делать операцию на ногах. В то же время мальчишка продолжает любить свою маму и считает Юмашеву доброй. Органы опеки, по нашей информации, ребенок просил не забирать его из семьи. Тем временем, сразу несколько семей уже заявили, что готовы усыновить Пашу.

* Имя мальчика изменено.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна КУЗНЕЦОВА:

- Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери, – прокомментировала Анна Кузнецова. – Также в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, позже запланирована встреча с мамой. Все это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия – в его интересах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749904" frameborder="0"></iframe> Родители из Омска ставят сына на гречку в наказание.Анна МИКУЛА

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